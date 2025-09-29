Háború :: 2025. szeptember 29. 20:17 ::

A donyecki Sandriholove és Zaricsne elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta az orosz hadsereg Sandriholove és Zaricsne (oroszul Kirovszk) települést a donyecki régióban - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1560 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel egy repülőgépipari javítóüzemet, több lőszerraktárt, öt harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, három nagy hatótávolságú Neptun rakétát, továbbá 147 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint meghaladta a 30 ezret az ukrán hadsereg által a háború eleje óta elveszített tábori tüzérségi lövegek és aknavetők száma.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében október 1-jétől az év végéig 135 ezer, 18 és 30 év közötti férfit fognak egyéves sorkatonai szolgálatra behívni. Vlagyimir Csimlanszkij, az orosz fegyveres erők vezérkara szervezési és mozgósítási főcsoportfőnökségének helyettes vezetője múlt hétfőn bejelentette, hogy az őszi sorozás nem kapcsolódik a "különleges hadművelethez", és az érintettek nem fognak abban rész venni.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. A moszkvai régióban lévő Voszkreszenszkben egy 76 éves asszony és hatéves unokája életét vesztette, miután egy pilóta nélküli repülőszerkezet felgyújtotta a házat, amelyben laktak. Herszon megyéből egy polgári halottat jelentettek, Belgorod megyéből pedig három sebesültet.

Az Ukrajnától 2014-ben visszacsatolt Krímben hétfőtől 30 literben limitálták az egy személynek a töltőállomásokon eladható benzin mennyiségét. Emellett a hatóságok megállapodtak a kereskedőkkel, hogy a következő hónapban a dízelolaj literje nem lehet drágább 75 rubelnél, a 92-es benzin 70 rubelnél, a 95-ös 76 rubelnél, a 95-ös prémium pedig 80 rubelnél (1 rubel = mintegy 4 forint).

A benzinkutak üzemanyag-ellátottságáról naponta tesznek közzé tájékoztatást a köztársasági energetikai minisztérium honlapján. A korlátozás a szociális és a közüzemi létesítményeket, valamint a sürgősségi szolgálatokat nem érinti.

Az elmúlt napokban a 95-ös benzin kiskereskedelmi ára egyes krími benzinkutaknál az Interfax hírügynökség szerint meghaladta a literenkénti 88 rubelt, de sok töltőállomáson sem 95-ös, sem 92-es benzin nem volt kapható. Hétfőn Szevasztopolban is bejelentették, hogy 30 literes korlátozást vezetnek be a kutaknál.

Belgorod megye tíz településén mintegy 77 ezer ember maradt áramszolgáltatás nélkül, ami a vízellátást is érintette. A hatóságok kilátásba helyezték, hogy a régió székhelyén szükség esetén 22 órakor lekapcsolják a közvilágítást.

Darja Morozova, a "Donyecki Népköztársaság" ombudsmanja kijelentette, hogy a régióban ukrán támadások következtében 2014 óta legkevesebb 9800 civil - köztük 249 gyermek - vesztette életét, 16 008 pedig megsebesült, köztük 1033 gyermek. Morozova szerint az elmúlt hét folyamán három civil, köztük két gyermek vesztette életét a donyecki régióban, további 13 ember, köztük egy gyermek pedig megsérült. A nyilvántartás értelmében az év eleje óta 165 ember halt meg és 921 megsebesült ott.

A "Donyecki Népköztársaság" Legfelsőbb Bírósága távollétében, zsoldostevékenység címén, 14 évi szabadságvesztésre ítélte Giulia Jasmine Schiff olasz állampolgárt. Schiff 2022 márciusától novemberéig az ukrán hadsereg nemzetközi légiójában szolgált, amiért több mint 540 ezer rubelnyi fizetséget kapott. Az elítélt ellen nemzetközi körözést adtak ki.

Egy katonai bíróság hazaárulás címén 20 évre ítélte Jurij Szologub orosz állampolgárt, amiért Krasznojarszkban több helyen kiragasztotta a 2023-ban terrorszervezetnek minősített Oroszország Szabadsága Légió elnevezésű szervezet röplapjait.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy Szevasztopolban hazaárulás gyanújával őrizetbe vették egy étterem séfjét, egy nőt, aki az ukrán katonai hírszerzés megbízásából arra készült, hogy orosz katonákat mérgezzen meg. A gyanúsított emellett adatokat szolgáltatott ki a Fekete-tengeri Flotta hajóinak elhelyezkedéséről, segítve ezzel az ukrán rakétatámadások előkészítését - írta az FSZB. Államellenes bűncselekmény miatt eljárás indult ellene.

(MTI)