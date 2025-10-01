Háború :: 2025. október 1. 22:05 ::

Orosz miniszterelnök-helyettes: néhány régióban kézi vezérléssel oldják meg a benzinellátást

A benzinellátás helyzete egészében ellenőrzés alatt áll Oroszországban, de egyes régiókban kézi vezérléssel oldják meg a problémákat - jelentette ki újságíróknak Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szerdán Szocsiban újságíróknak a Valdaj nemzetközi vitaklub éves ülésének szünetében.

Az Ukrajnától 2014-ben visszacsatolt Krímben a helyi hatóságok a hétfőn bejelentett harmincról nagyjából húsz literre csökkentették a benzinkutaknál az egy személynek kiadható üzemanyag legnagyobb mennyiségét. Az intézkedés a tömegközlekedés, a szociális létesítmények, a közművek és a mentőszolgálatok ellátását nem érinti.

A 89 orosz régió közül elsőként a Krím és Szevasztopol jelentett be hétfőn magánszemélyekre vonatkozó korlátozást a benzinkutakon, de a RIA Novosztyi hírügynökség szerint más területekről is jeleztek hiányt. Az intézkedést az olajfinomítókból való szállítások csökkenése miatt rendelték el. A létesítményeket korábban ukrán dróntámadások érték. Szergej Civiljov orosz energiaügyi miniszter szerint a Krím félszigetre irányuló üzemanyag-ellátás zavarai várhatóan október végéig teljesen megszűnnek.

"A helyzet teljes mértékben ellenőrzés alatt áll. Az energiaügyi minisztérium aktívan együttműködik az összes régióval, a szokásos rendben. Ma összességében biztosított a kereslet és a kínálat egyensúlya az országban. Egyes régiókban problémák tapasztalhatók az ellátással kapcsolatban, és az energiaügyi minisztérium a régiókkal együttműködve kézi vezérléssel oldja meg ezeket a kérdéseket, és biztosítja a megfelelő olajtermékek rendelkezésre állását és szállítását" - mondta Szocsiban Novak.

Hozzátette, hogy a kőolajtermékek piacán a kiegészítő kínálat biztosítása érdekében a kormány úgy döntött, hogy megtiltja a dízelüzemanyag exportját a nem gyártók számára, és meghosszabbítja a benzin exportjának tilalmát minden piaci szereplő számára.

A Kommerszant című lap szerint a piaci szereplők a benzinhiányt Oroszországban a szokásos szállítási szint 20 százalékára becsülik. Meglátásuk szerint a helyzet megoldása további intézkedéseket igényelhet, az import ösztönzésétől az ökológiai követelmények enyhítéséig.

A Krímben a hatóságok arról állapodtak meg a kereskedőkkel, hogy a következő hónapban a dízelolaj literje nem lehet drágább 75 rubelnél, a 92-es benzin 70 rubelnél, a 95-ös 76 rubelnél, a 95-ös prémium pedig 80 rubelnél (1 rubel=mintegy 4 forint).

(MTI nyomán)