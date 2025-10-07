Háború, Külföld :: 2025. október 7. 19:17 ::

Oroszország javára történő kémkedésért ítéltek el egy férfit Észtországban

Észtországban négy év tizenegy hónap börtönbüntetésre ítéltek kedden egy észt állampolgárt Oroszország javára történő kémkedésért - közölte a tallinni főügyészség.

A balti ország önkéntesekből álló tartalékos hadseregében (Kaitseliit) szolgáló férfit abban találták bűnösnek, hogy kémtevékenységet folytatott az Észt Köztársasággal szemben, illetve támogatott is ilyen tevékenységeket.

A férfi egyebek között a hadgyakorlatokról és az orosz határ melletti Narva helyi viszonyairól gyűjtött adatokat az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) számára.

A vádhatóság szerint a férfi 2025 márciusától májusáig az FSZB egyik tisztjével működött együtt.

A férfit azt követően vették őrizetbe, hogy egy hadgyakorlatot követően Oroszországba akart utazni, hogy találkozhasson az FSZB-ügynökkel.

(MTI)