Észtországban négy év tizenegy hónap börtönbüntetésre ítéltek kedden egy észt állampolgárt Oroszország javára történő kémkedésért - közölte a tallinni főügyészség.
A balti ország önkéntesekből álló tartalékos hadseregében (Kaitseliit) szolgáló férfit abban találták bűnösnek, hogy kémtevékenységet folytatott az Észt Köztársasággal szemben, illetve támogatott is ilyen tevékenységeket.
A férfi egyebek között a hadgyakorlatokról és az orosz határ melletti Narva helyi viszonyairól gyűjtött adatokat az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) számára.
A vádhatóság szerint a férfi 2025 márciusától májusáig az FSZB egyik tisztjével működött együtt.
A férfit azt követően vették őrizetbe, hogy egy hadgyakorlatot követően Oroszországba akart utazni, hogy találkozhasson az FSZB-ügynökkel.
(MTI)