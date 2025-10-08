Háború :: 2025. október 8. 21:38 ::

Fegyverembargót szavazott meg a spanyol parlament Izrael ellen

A spanyol parlament alsóháza jóváhagyta szerdán az Izraellel szembeni fegyverembargót, amelyet Pedro Sánchez miniszterelnök jelentett be a múlt hónapban a gázai háború miatt.

A szavazás a baloldali kormánykoalíció és más kormánytámogató pártok szavazataival ment át, a jobboldali Néppárt (PP) és Vox viszont ellene szavazott.

Az alsóház a mostani jóváhagyással jogilag megerősítette az Izraellel szembeni fegyverembargóról szóló - már 2023 októbere óta Spanyolországban érvényben lévő - királyi rendeletet, amelyet a kormány szeptember 23-án hagyott jóvá, de azt az alsóháznak harminc napon belül érvényesítenie kellett, vagyis a plenáris ülésen meg kellett vitatni és szavazásra kellett bocsátani.

A fegyverembargóról szóló rendelet kiterjed a kettős felhasználású termékekre és technológiákra is, továbbá tartalmazza a katonai célra is felhasználható repülőgép-üzemanyagok tranzitkérelmének elutasítását Izrael esetében, valamint tiltja a jogellenesen létrehozott izraeli telepek által előállított termékek palesztin területről történő behozatalát. A szöveg kimondja, hogy kivételek alkalmazhatók a nemzeti közérdek védelmében.

A rendelet vitáját és szavazását eredetileg keddre tervezték, de az izraeli nagykövetség Spanyolországban "gonosznak, embertelennek és aberráltnak" minősítette azt, hogy a szavazást október 7-re, azaz a Hamász Izrael elleni támadásának második évfordulójára tűzték ki.

(MTI nyomán)