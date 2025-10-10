Háború :: 2025. október 10. 08:00 ::

Az izraeli kormány ratifikálta a Hamásszal kötött tűzszünetet

Izrael kormánya pénteken jóváhagyta a Hamásszal kötött tűzszünetet, így 24 órán belül felfüggeszthetik a harcokat Gázában, az ott fogva tartott és még életben lévő izraeli túszok – feltételezhetően húszan – pedig 72 órán belül kiszabadulhatnak, írja a Reuters nyomán a 24.



Ünneplés Jeruzsálemben amerikai zászlókkal (fotó: Sinan Abu Mayzer / Reuters)

Az izraeli kabinet péntek kora reggel, 1 nappal azután hozta meg a döntést, hogy a közvetítők bejelentették az egyezséget. A megállapodás értelmében izraeli túszokat engednek szabadon palesztin foglyokért cserébe, valamint megkezdődik az izraeli csapatok fokozatos kivonása Gázából Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére, amely a két éve tartó gázai háború lezárását célozza.



Az egyik túsz édesanyjának öröme (fotó: Ronen Zvulun / Reuters)

A megállapodás részeként humanitárius segélyszállítmányok indulnak Gázába, ahol százezrek élnek sátrakban az izraeli támadások után. Ugyanakkor még sok részlet tisztázatlan, például a palesztin foglyok listája, és hogy ki irányítja majd Gázát a harcok után. Ráadásul a Hamász továbbra is elutasítja Izrael azon követelését, hogy a tagjai adják le a fegyvereiket, és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kormányát is szétesés fenyegeti, ha nem oszlatják fel a szervezetet.



Palesztin kislány a tűzszünet kihirdetése után a Gázai övezetben (fotó: Mahmoud Issa / Reuters)

A harcok hivatalos lezárása után nemzetközi békefenntartó erő és újjáépítési segítség indulhat Gázába. Az USA 200 katonát küld egy közös műveleti csoportba, amelyben Egyiptom, Katar, Törökország és várhatóan az Egyesült Arab Emírségek is részt vesznek, amerikai katonák azonban nem lépnek palesztin területre.

Trump vasárnap a térségbe utazik, hogy részt vegyen az egyiptomi aláírási ceremónián, és meghívást kapott az izraeli parlamentbe is. A Reuters megjegyzi, hogy a megállapodást arab és nyugati országok is támogatják, ami diplomáciai siker a Gázában és Ukrajnában is békét ígérő elnöknek.