Egy nemrég szabadult fogoly az izraeli börtönöket „az igazságtalanság börtöneinek” nevezte. Az al-Dzsazíra tudósítójának, Tariq Abu Azzoumnak elmondta, hogy a palesztin foglyokat az izraeli börtönökben naponta többször is kínozták.
Ilyen állapotban menekültek meg a halál torkából a palesztin túszok - és korábbi cikkünkben bemutattuk, milyen jó bőrben vannak a most szabadult izraeliek, akik ráadásul az ostromlott Gázai övezetben töltötték az elmúlt két évet, ahol szabályosan kiéheztették a lakosságot a zsidók:
A fogvatartottakat az izraeli katonák gumilövedékekkel lőtték, ennek következtében mély sebek keletkeztek a nemi szerveiknél és a hátukon.
Sok foglyot elektromos árammal is bántalmaztak, tette hozzá.
– Egy mészárszéken tartottak fogva minket – nyilatkozta, hozzátéve, hogy a gázai palesztinok továbbra is bátrak és kitartók.
„Sokat áldoztunk, de áldozataink kevésnek számítanak másokéhoz képest” – mondta a palesztin férfi. Háláját fejezte ki „Istennek, a palesztin népnek és a gázai ellenálló harcosoknak” a szabadulása biztosításáért.
(al-Dzsazíra - Index nyomán)