Kiszabadult palesztin túsz: naponta többször kínoztak, gumilövedékekkel lőttek ránk a börtönben

Egy nemrég szabadult fogoly az izraeli börtönöket „az igazságtalanság börtöneinek” nevezte. Az al-Dzsazíra tudósítójának, Tariq Abu Azzoumnak elmondta, hogy a palesztin foglyokat az izraeli börtönökben naponta többször is kínozták.

First images of some of the 1,700+ Palestinian hostages freed by Israel returning to Gaza today. Many had been held in military camps under cruel and inhumane conditions, deprived of medical care and food. Some endured severe torture and neglect that led to permanent injuries,… pic.twitter.com/8mYyGLEMs3 October 13, 2025

Ilyen állapotban menekültek meg a halál torkából a palesztin túszok - és korábbi cikkünkben bemutattuk, milyen jó bőrben vannak a most szabadult izraeliek, akik ráadásul az ostromlott Gázai övezetben töltötték az elmúlt két évet, ahol szabályosan kiéheztették a lakosságot a zsidók:

Footage shows Omri Miran being handed over to the IDF troops in Gaza city and later reuniting with his wife Lishay Miran-Lavi, returning into the borders of Israel, after over two years of captivity. pic.twitter.com/JPkQfUa2Lj October 13, 2025

A fogvatartottakat az izraeli katonák gumilövedékekkel lőtték, ennek következtében mély sebek keletkeztek a nemi szerveiknél és a hátukon.

Sok foglyot elektromos árammal is bántalmaztak, tette hozzá.

– Egy mészárszéken tartottak fogva minket – nyilatkozta, hozzátéve, hogy a gázai palesztinok továbbra is bátrak és kitartók.

„Sokat áldoztunk, de áldozataink kevésnek számítanak másokéhoz képest” – mondta a palesztin férfi. Háláját fejezte ki „Istennek, a palesztin népnek és a gázai ellenálló harcosoknak” a szabadulása biztosításáért.