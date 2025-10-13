Háború :: 2025. október 13. 21:06 ::

Egy harkivi és egy donyecki település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta orosz hadsereg Borivszka Andrijivka községet az ukrajnai Harkiv megyében, valamint ellenőrzése alá vonta Kulikivszke (oroszul: Moszkovszkoje) települést a donyecki régióban, és behatolt Mirnohrad (Dimitrov) város keleti negyedeibe - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Rosszija 24 televíziós hírcsatornán azt mondta: az orosz erők a kleban-biki víztározó déli részén körbezárt ukrán csapatok felszámolása után közelednek Kosztantyinivka városhoz. Sikeresnek nevezte a Sziverszk elfoglalásáért és Liman irányába folytatott orosz műveleteket.

Mint mondta, az orosz erők előretörtek Jampil területén, és szerinte betölti funkcióját a dobropilljai kiszögellés, amelynek felszámolására az ukrán fél nagy erőket dob át és veszít el. Pokrovszk (Krasznoarmejszk) közelében az orosz fegyveres erők bekerítették Rodinszke települést - tette hozzá.

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy ezerötszáz ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel több hadiüzemet, valamint több rakétatüzérségi, anyagi-műszaki és lőszerraktárt, egy amerikai HIMARS és egy cseh Vampire sorozatvetőt, egy harckocsit és tíz egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai Paladin önjáró 155 milliméteres tarackot, tíz irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 344 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint elérte az 1600-at a háború kezdete óta megsemmisített ukrán sorozatvetők száma.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Feodoszijában, a Krím félszigeten, egy pilóta nélküli repülő szerkezet tüzet okozott egy olajterminálnál. Személyi sérülés nem történt, de az incidens fennakadásokat okozott az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt régió vasúti közlekedésében.

A donyecki régióban lévő Horlivkára vasárnap mért ukrán csapás következtében 12 civil sebesült meg a hétfői tájékoztatás szerint.

A határmenti Kurszk megyének az ukrán ellenőrzés alól felszabadított területein az aknamentesítésre kijelölt 122 település közül eddig 84-et tisztítottak meg a robbanásveszélyes tárgyaktól.

(MTI)