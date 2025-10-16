Háború :: 2025. október 16. 08:02 ::

Berlin 200 millió eurónyi gyorssegélyt biztosítana Gázának

Németország legalább 200 millió eurónyi (78 milliárd forint) gyorssegélyt kíván biztosítani a Gázai övezet újjáépítésére - közölte Reem Alabali Radovan német gazdasági együttműködési és fejlesztési miniszter a Table Today című rádiós műsorban.

"Ez a nagyságrend már most rendelkezésre áll a költségvetésben" - hangoztatta a szociáldemokrata politikus.

Felidézte, hogy a német fejlesztési minisztérium már a Hamász támadása előtt is végzett humanitárius jellegű tevékenységet a palesztinok lakta tenger menti térségben, mindenekelőtt a vízszolgáltatás és a közigazgatás támogatása terén. "Vannak források, amelyeket a körülmények miatt visszatartottunk. Ezeket viszonylag gyorsan rendelkezésre tudjuk bocsájtani" - húzta alá Radovan.

A tárcavezető már korábban bejelentette, hogy Németország közvetlen segélyezést is nyújtani fog az átmeneti időszakra, például szükségszállások létrehozását.

Radovan a rádiós műsorban beszélt arról is, hogy szorosabban ellenőrizni fogják a források felhasználását. "Gondos ellenőrzési mechanizmusaink vannak, amelyeket most tovább szigorítunk annak biztosítására, hogy a Hamász ne kapjon a pénzből. Nagyon gondosan odafigyelek, hogy hová folyik a pénz" - mondta.

Korábbi közlések szerint Németország Egyiptommal közösen szervez nemzetközi donorkonferenciát a Gázai övezet újjáépítéséhez. A konferenciát várhatóan novemberben rendezik meg Kairóban.

(MTI nyomán)