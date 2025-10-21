Háború :: 2025. október 21. 10:50 ::

Drónokkal, rakétákkal és irányított légibombákkal támadott ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 6 rakétával és 98 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat keddre virradóra, ezenkívül irányított légibombákat is bevetett, sokan megsebesültek, és több régióban az infrastrukturális létesítményekben károk keletkeztek - közölte az ukrán légierő és az illetékes helyi hatóságok.

A légierő parancsnokságának kedd reggeli Telegram-jelentése szerint a légvédelem 58 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 10 helyszínen mind a 6 kilőtt rakéta és a drónok közül 37 célba talált, 2 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Harkovot az éjszaka légibombákkal végrehajtott légitámadás érte, az eddigi adatok szerint 11 ember megsebesült - közölték Ihor Terehov polgármester és a megyei ügyészség Telegram-bejegyzései nyomán ukrán hírügynökségek. A nagyváros Indusztrialnij kerületében több családi ház és gazdasági épületet és egy civil iparvállalatot is találat ért. Az előzetes nyomozati adatok szerint az orosz hadsereg legalább négy légibombát vetett be a támadás során.

Az Ukrajna északi részén fekvő Csernyihiv megyét a háború kitörése óta a legnagyobb légicsapás érte, a légvédelem 51 célpontot azonosított, köztük 2 ballisztikus rakétát is - tette közzé Telegram-csatornáján Vjacseszlav Csausz katonai kormányzó. A támadás következtében Csernyihiv és a megye északi része áram nélkül maradt, a létfontosságú infrastruktúra részleges működését generátorok biztosítják, a megyeszékhely egyes városrészeibe lajtos kocsikkal szállítják az ivóvizet - fűzte hozzá a megye katonai kormányzója.

(MTI nyomán)