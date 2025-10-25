Háború :: 2025. október 25. 13:56 ::

A belgorodi víztározót bombázták az ukránok - egy donyecki falu elfoglalását is bejelentették

Az ukrán hadsereg eltalálta és megrongálta a belgorodi víztározó gátját, árvízveszély lépett fel, Vjacseszlav Gladkov, az Ukrajnával határos Belgorod megye kormányzója a veszélyeztetett terület elhagyására szólította fel az ott élőket.

"Azoknak, akiket az elöntés veszélye fenyeget, azt javasoljuk, hogy hagyják el a területet, és távozzanak ideiglenes szállásokra" - írta a kormányzó Telegram-csatornáján.

Gladkov arra figyelmeztetett, hogy amennyiben újabb ukrán támadás érné a gátat, fennáll a veszélye annak, hogy a víz elönti a Donyec folyó árterületét, ahol mintegy ezren élnek.

Az ukrán hadsereg mindeközben bejelentette, hogy elfoglalta a Donyeck megyei Torszke települését, amelynek fontos szerepe van a környéken lévő Liman város védelmében.





Video to follow 🇺🇦 Ukrainian defenders "cleared" the settlement of Torske in the Lyman direction. Dozens of occupiers were destroyed, 425th Separate Assault Regiment "Skala"Video to follow pic.twitter.com/QxsRxJo3W3 October 24, 2025

A Telegramon közzétett tájékoztatás szerint a harcokban mintegy 100 orosz katona vesztette életét, többen pedig fogságba estek.

A megye északi részén lévő településen a háború kitörése előtt több mint ezren éltek, mostanra azonban a legtöbb ház megsemmisült a harcokban.

Torszke - amelyet az orosz csapatok először még 2022-ben foglaltak vissza rövid időre, majd nemrég ismét orosz irányítás alá került - a Zserebec folyó partján fekszik. A folyó voltaképpen természetes határnak minősül, és megnehezíti az orosz egységek Limán felé történő előrenyomulását.

(MTI nyomán)