Az ukrán hadsereg eltalálta és megrongálta a belgorodi víztározó gátját, árvízveszély lépett fel, Vjacseszlav Gladkov, az Ukrajnával határos Belgorod megye kormányzója a veszélyeztetett terület elhagyására szólította fel az ott élőket.
"Azoknak, akiket az elöntés veszélye fenyeget, azt javasoljuk, hogy hagyják el a területet, és távozzanak ideiglenes szállásokra" - írta a kormányzó Telegram-csatornáján.
🚀👀 Belgorod Reservoir after the HIMARS attack! pic.twitter.com/ZaPEEn3Oh6— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 24, 2025
Gladkov arra figyelmeztetett, hogy amennyiben újabb ukrán támadás érné a gátat, fennáll a veszélye annak, hogy a víz elönti a Donyec folyó árterületét, ahol mintegy ezren élnek.
Az ukrán hadsereg mindeközben bejelentette, hogy elfoglalta a Donyeck megyei Torszke települését, amelynek fontos szerepe van a környéken lévő Liman város védelmében.
🇺🇦 Ukrainian defenders "cleared" the settlement of Torske in the Lyman direction. Dozens of occupiers were destroyed, 425th Separate Assault Regiment "Skala"— Shaun Pinner (@olddog100ua) October 24, 2025
Video to follow pic.twitter.com/QxsRxJo3W3
A Telegramon közzétett tájékoztatás szerint a harcokban mintegy 100 orosz katona vesztette életét, többen pedig fogságba estek.
A megye északi részén lévő településen a háború kitörése előtt több mint ezren éltek, mostanra azonban a legtöbb ház megsemmisült a harcokban.
Torszke - amelyet az orosz csapatok először még 2022-ben foglaltak vissza rövid időre, majd nemrég ismét orosz irányítás alá került - a Zserebec folyó partján fekszik. A folyó voltaképpen természetes határnak minősül, és megnehezíti az orosz egységek Limán felé történő előrenyomulását.
(MTI nyomán)