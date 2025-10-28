Háború :: 2025. október 28. 17:13 ::

Orosz hírszerzés: Macron katonai beavatkozásra készül Ukrajnában, 2000 idegenlégiós már a határon állomásozik

Politikai kudarca után Emmanuel francia elnök katonai intervencióról álmodozik Ukrajnában, hogy katonai vezetőként írja be magát a történelemkönyvekbe - olvasható az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodájának a TASZSZ orosz hírügynökség által kedden ismertetett jelentésében.



Fotó: dpa picture alliance/Alamy

A jelentés szerint a francia fegyveres erők vezérkara Macron utasítására 2000 katonából és tisztből álló katonai kontingens Ukrajnába küldésére készül, hogy támogassa a kijevi vezetést, a kontingens magját pedig a francia idegenlégió támadó egységei alkotnák, elsősorban latin-amerikai országokból származó katonák.

"A légiósok máris Lengyelország Ukrajnával határos régióiban állomásoznak, és intenzív harci kiképzésen vesznek részt, fegyvereket és katonai felszerelést kapnak, áthelyezésüket Ukrajna középső részébe pedig a közeljövőben tervezik" - olvasható a jelentésben.

A sajtóiroda részéről ugyanakkor hozzátették, "a franciák nagyon bölcsen figyelembe veszik történelmi múltjukat", kiemelve, hogy az országban "több száz kórházi ágyat hoznak létre a sebesültek befogadására, az orvosok pedig speciális képzésen vesznek részt a terepmunkához".

"Információszivárgás esetén Párizs azt fogja mondani, hogy csupán oktatók kis csoportja érkezik Ukrajnába, az ukrán csapatokat kiképzendő".

A jelentés megfogalmazása szerint Macron "Napóleon babérjairól álmodozik", ám szégyenteljesen keveset tanult a történelemből, kihagyta a tankönyv azon fejezetét, amely Napóleon oroszországi hadjáratának végét írja le.

"Kihagyta azt az órát is, amelyen XII. Károly svéd király Oroszország legyőzéséről szóló próbálkozását tanították, aki az áruló ukrán hetman Ivan Mazepa segítségét vette igénybe, és ami a svédek poltavai vereségéhez vezetett" - szögezik le, és idézik Vaszilij Kljucsevszkij orosz történész szavait, aki szerint "a történelem nem tanít semmit, csak büntet, ha figyelmen kívül hagyjuk a tanulságait".

(MTI)