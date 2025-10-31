Háború :: 2025. október 31. 19:43 ::

SZBU-főnök: az ukrán erők idén már csaknem 160 csapást mértek az oroszországi kőolaj-kitermelő és -feldolgozó létesítményekre

Csaknem 160 sikeres csapást mértek oroszországi kőolaj-kitermelő és -feldolgozó létesítményekre az ukrán erők az év eleje óta - számolt be Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője pénteki kijevi sajtótájékoztatóján.

"Ha csak az idei szeptembert és októbert nézzük, ez húsz létesítményt jelent. Ezek között hat olajfinomító, két olajterminál, három olajraktár és kilenc olajszivattyú-állomás van. Ez több mint 20 százalékos üzemanyaghiányhoz vezetett az orosz belső piacon, az olajfinomítói kapacitások 37 százaléka leállt, valamint 57 orosz régióban alakult ki üzemanyaghiány, ami miatt az orosz kormány az év végéig megtiltotta a benzinexportot" - fejtette ki Maljuk.

Kijelentette, hogy ezek "kizárólag jogszerű" célpontok voltak, mivel az orosz védelmi minisztérium költségvetésének 90 százaléka az olajkitermelésből és -feldolgozásból származik, vagyis ez teszi ki az orosz védelmi költségvetés 90 százalékát.

"Érdemes megemlíteni azt is, hogy az ellenségnek nagyon erős légvédelme van. A legjobban a mi távvezérlésű drónjaink ellen a Pancir légvédelmi rendszer működik. Az év eleje óta máig az oroszok Pancirjainak 48 százalékát semmisítettünk meg. Ez ma prioritás, amelyet Ukrajna elnöke jelölt ki. Évente hamincat gyártanak ebből a rendszerből, de többet veszítenek, mint amennyit gyártanak" - mondta el az SZBU-főnök.

Maljuk bejelentette azt is, hogy az ukrán erők megsemmisítették Oroszország három Oresnyik rakétája közül az egyiket. "Ezt korábban nem hoztuk nyilvánosságra. Most azonban elmondhatjuk, hogy az egyik Oresnyiket sikeresen megsemmisítettük az ő területükön, Kapusztyin Jarnál. Ha nem tévedek, ez tavalyelőtt nyáron történt" - mondta az SZBU vezetője.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) közölték, hogy megsemmisítettek egy Buk-M3-as légvédelmi rakétarendszert, és eltaláltak egy Nyebo-U radarállomást Oroszország rosztovi régiójában. "Fémhulladékká vált egy Buk-M3-as légvédelmi rakétarendszer és egy Nyebo-U’ korai előrejelző radarállomás" - írták a Telegramon közzétett közleményükben. Ezek a haditechnikai eszközök akadályozták az ukrán erőket abban, hogy mélységi csapásokat mérjenek Oroszország belső területeire - tették hozzá.

(MTI)