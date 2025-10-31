Háború :: 2025. október 31. 20:28 ::

CNN: a Pentagon rábólintott, hogy Moszkva elérésére alkalmas Tomahawk rakétákat adjanak Ukrajnának

Az amerikai védelmi minisztérium engedélyezte, hogy az Egyesült Államok hosszú hatótávolságú Tomahawk rakétarendszereket adjon Ukrajnának – írja a CNN magas rangú amerikai és európai katonai vezetőkre hivatkozva. Ha Trump is rábólint a döntésre, akkor megindulhat a több mint ezer kilométer megtételére alkalmas rakéták szállítása.

A háború kitörése óta egyre komolyabb amerikai és európai fegyvereket beszerző ukrán hadsereg vezetése és Zelenszkij korábban többször kérte az amerikaiaktól, hogy szállítsanak nekik Tomahawk rakétákat. Trump sokáig húzta a száját, október elején például feltételül szabta, hogy először tudni szeretné, az ukránok mire használnák azokat.

A BGM–109 Tomahawk robotrepülőgépek hatótávolsága 2500 kilométer, így ezekkel az ukrán hadsereg akár Moszkvára is csapást mérhetne. Vlagyimir Putyin orosz elnök akkor arról beszélt, hogy ha az amerikaiak tényleg Tomahawkokat adnak az ukrán hadseregnek, az „tönkreteheti” az orosz–amerikai kapcsolatokat.

Október közepén Zelenszkij a Fehér Házban járt Trumpnál, ahol megismételte korábbi, Tomahawk rakétákra vonatkozó kérését. A találkozó előtt Putyin és Trump telefonon beszéltek, amikor Putyin állítólag kompromisszumképesnek tűnt, talán ezzel összefüggésben Trump végül nem bólintott rá a rakéták szállítására. Akkor azt mondta: nem szeretnénk odaadni olyan dolgokat, amelyekre nekünk is szükségünk van.

A CNN forrásai szerint Trump döntése nem volt végleges, és az elmúlt hetekben elkezdték előkészíteni a rakéták lehetséges szállítását. Elmondásuk szerint a rakéták alkalmazásához először alapos kiképzésben kellene részesíteniük az ukrán hadsereg tagjait.

(Telex)