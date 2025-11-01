Háború :: 2025. november 1. 12:25 ::

Mást mondanak az pokrovszki akcióról az oroszok és az ukránok

Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, ahol heves harcok folynak a frontvonal mentén. Ukrán katonai források viszont azt közölték, hogy az egységek sikeresen leszálltak és harcolnak az orosz erőkkel.

Az orosz védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül senki sem élte túl a támadást.

Két ukrán katonai forrás ezzel szemben azt közölte, hogy Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak Pokrovszk egyes részein, és ott harcolnak az orosz erőkkel, miközben Moszkva azt állítja, hogy csapatai bekerítették az ukrán kontingenseket.

A Donyeck megyében fekvő Pokrovszk az elmúlt hetekben az egyik legintenzívebb harci övezetté vált, ahol az orosz erők újabb előretörésről számoltak be, az ukrán fél pedig továbbra is ellenáll az orosz csapatok támadásainak.

(MTI)