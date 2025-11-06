Háború :: 2025. november 6. 08:38 ::

75 drón megsemmisítéséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Hetvenöt ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében a légvédelem az éjszaka folyamán - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb repülőgép típusú, pilóta nélküli repülő szerkezetet, szám szerint 49-et a volgográdi régió, hetet a Krím félsziget, hatot pedig Voronyezs megye felett semlegesítettek.

Volgográd ipari zónájában a lehulló dróndarabok tüzet okoztak, a tűzoltók megkezdték az oltást. A városban találat ért egy 23 emeletes lakóházat, egy férfi életét vesztette.

Ivanovo, Jaroszlavl, Szamara, Uljanovszk, Orenburg, Ufa, Penza, Krasznodar, Nyizsnyekamszk, Vlagyikavkaz, és Groznij repülőterén ideiglenes forgalomkorlátozást vezettek be.

(MTI nyomán)