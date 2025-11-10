Háború :: 2025. november 10. 11:03 ::

A szokásos Zelenszkij-riogatás: "Putyin második frontot nyithat Európában"

Volodimir Zelenszkij szerint nem lehet kizárni azt a lehetőséget, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő még az ukrajnai háború vége előtt "második frontot nyit" Európában.

A The Guardian című baloldali brit napilapnak adott, hétfőn megjelent interjúban Zelenszkij jelezte azt is, hogy megítélése szerint nem elégséges a nyugati szövetségesek által Ukrajnának nyújtott katonai segítség.

Az államfő szerint el kell felejteni azokat az általánossá vált európai kételyeket, amelyek szerint Putyin először Ukrajnát akarja elfoglalni, és csak ezután "indulhat meg másfelé". Zelenszkij szerint teljes mértékben lehetséges, hogy az orosz elnök még az ukrajnai háború vége előtt "második frontot nyithat" egy másik európai ország ellen. "Meggyőződésem, hogy ezt meg tudja tenni, képes egyidejűleg mindkettőre" - fogalmazott.

Az ukrán elnök szerint Putyin valós sikerek elérése helyett zsákutcába jutott, patthelyzet alakult ki az ő szempontjából, és ez a fiaskó viheti rá arra, hogy "más területek után nézzen".

Hangsúlyozta: Oroszország máris "hibrid háborút" visel Európa ellen, és teszteli a NATO által "vörössel meghúzott" határokat.

Kijelentette: Oroszország nagy és agresszív ország, amelynek "nagy külső ellenségre van szüksége" saját különböző nemzetiségi csoportjainak és régióinak egyesítéséhez.

Zelenszkij szerint az Egyesült Államok számára nem kínál megoldást a barátkozás Moszkvával, a "közösen vallott értékek szempontjából Ukrajna sokkal közelebb áll Amerikához, mint Oroszország".

Arra a kérdésre, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió elégséges mértékben segíti-e Ukrajnát katonailag, az ukrajnai elnök úgy válaszolt, hogy ezekből a segélyekből "soha nem elég, majd akkor lesz elégséges, ha a háborúnak vége, és ha Putyin megérti, hogy meg kell állnia".

Hozzátette: nem személyesen Keir Starmer brit miniszterelnökön múlik, hogy nem elégségesek az Ukrajnának nyújtott segélyek.

A londoni külügyminisztérium minapi összegzése szerint Nagy-Britannia a háború kezdete óta 13 milliárd font (5700 milliárd forint) katonai segítségben részesítette Ukrajnát, és a tervek szerint az idén százezer drónt ad az ukrán fegyveres erőknek, csaknem tízszer annyit, mint tavaly.

A hétfői interjúban az elnök kijelentette: a színfalak mögött III. Károly király is "Ukrajna lelkesebb támogatására" ösztönözte Donald Trump amerikai elnököt, amikor Trump nemrégiben állami látogatáson, vagyis hivatalosan Károly vendégeként járt Nagy-Britanniában. "Nem ismerem az összes részletet, de úgy tudom, hogy őfelsége fontos jelzéseket tett Trumpnak" - fogalmazott az elnök.

Kijelentette azt is, hogy 27 Patriot légvédelmi rendszert kíván rendelni az amerikai gyártóktól, de addig is, amíg ezek megérkeznek, az európai országok "kölcsönadhatnák" Ukrajnának saját Patriot rendszereiket.

Arra a kérdésre, hogy szeretné-e, ha Nagy-Britannia még a háború vége előtt "védelmi jellegű erőket" telepítene például Ukrajna és Fehéroroszország határára, Zelenszkij úgy válaszolt, hogy "természetesen".

Hozzátette ugyanakkor, hogy az európai vezetők "félnek saját társadalmaiktól", és "nem akarnak a háború részeseivé válni".

(MTI nyomán)