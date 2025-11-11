Háború :: 2025. november 11. 10:38 ::

Állítása szerint romániai NATO-bázis elleni brit-ukrán provokációt hiúsított meg az FSZB

Több orosz oldal is beszámolt arról, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) meghiúsított egy ukrán katonai hírszerzési műveletet, amely MiG-31-es vadászgépek pilótáit vette célba, írja a Portfólió.



Illusztráció: Getty Images

Az FSZB közlése szerint Kijev mintegy 3 millió dollárt ajánlva azt szerette volna elérni, ha az egyik Kindzsal rakétákkal felszerelt orosz vadászgép NATO-bázis ellen követ el provokációt.

A művelet célja egy orosz űrhajózási erők MiG-31-es szuperszonikus, nagy magasságú vadászgépének eltérítése volt, amely Kindzsal hiperszonikus levegő-levegő rakétát hordozott – írták közleményben.

Hozzátették, hogy az ukrán katonai hírszerző tisztek orosz pilótákat próbáltak toborozni, 3 millió dollárt ígérve nekik. Ezt követően azt tervezték, hogy a hiperszonikus Kindzsal rakétával felszerelt repülőgépet a NATO délkelet-európai legnagyobb légibázisára, a romániai Konstancára repíti, ahol légvédelmi rendszerek lelőhették volna. Az FSZB azt is hozzátette, hogy mindez az ukrán és a brit hírszerzés közös akciója volt.

A célpont nem véletlenül a romániai légibázisra esett, mivel ez lesz a NATO egyik legnagyobb támaszpontja. Jelenleg is dolgoznak a bővítésen, a 2800 hektáros projekt magában foglalja a repülőtér infrastruktúrájának bővítését, beleértve a kifutópályákat és hangárokat. Végeredményben a város a NATO 10 ezer katonáját fogja elszállásolni.