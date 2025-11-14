Háború :: 2025. november 14. 09:55 ::

Merz a húsdaráló elől menekülő fiatal ukránoktól félti a hatalmát - azt javasolta Zelenszkijnek, küldje inkább a frontra őket

Friedrich Merz német kancellár csütörtökön hosszú telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel, és azt kérte tőle, hogy tartsa otthon a fiatal ukrán férfiakat, hogy ne hagyják el tömegesen az országot, hanem maradjanak, és védjék hazájukat, írja a Politico nyomán a Telex.

„Arra kértem az ukrán elnököt, hogy különösen a fiatal férfiak ne jöjjenek nagy számban – egyre növekvő számban – Németországba, hanem szolgálják hazájukat. Szükség van rájuk ott” – mondta Merz.

A német kormányfő nyilatkozata egybeesik azzal a növekvő aggodalommal, ami a fiatal ukrán férfiak Németországba érkezésével kapcsolatban merült fel, különösen Merz (ál)konzervatív táborában. Attól tartanak, hogy Ukrajna nyilvános támogatása csökkenhet, ha a választók azt látják, a fiatal férfiak a katonai szolgálat elkerülése miatt menekülnek Németországba.

A nyári ukrán kilépési szabályok lazítását követően a 18 és 22 év közötti fiatal ukrán férfiak száma Németországba hetente 19-ről augusztus közepén 1 400–1 800-ra nőtt októberre, írja a német sajtó a belügyminisztérium adataira hivatkozva.

Bajorország konzervatív miniszterelnöke, Markus Söder – Merz szövetségese – azt javasolta, hogy korlátozzák az EU ideiglenes védelemre vonatkozó irányelvét, ha Kijev nem csökkenti önként az érkezők számát. Az irányelv automatikusan védett státuszt biztosít az ukránoknak.

Németország az EU egyik legkitartóbb ukrán szövetségese, a teljes körű orosz invázió óta több mint 1,2 millió ukrán menekültet fogadott be, és a számok alapján az Egyesült Államok után a legnagyobb katonai segélyadó. Merz kormánykoalíciójának tagjai attól tartanak, hogy a fiatal ukrán férfiak növekvő jelenléte Németországban politikai feszültségforrássá válhat az Alternatíva Németországnak (AfD) párt részéről, amely élesen bírálja a kormány Kijev melletti folyamatos támogatását.

Az AfD, amely jelenleg a felmérések szerint az első helyen áll, régóta követeli a szociális juttatások megvonását az ukránoktól. A német munkaügyi hivatal adatai szerint körülbelül 490 ezer munkaképes ukrán állampolgár részesül hosszú távú munkanélküli segélyben. Merz koalíciója – amely egyre nagyobb költségvetési nyomás alatt áll, és általában csökkenteni szeretné a szociális kiadásokat – törvénytervezetet készít, amely csökkentené az ukránok ilyen juttatásokhoz való jogát, és ösztönözné a munkavállalást.

„Németországban a menekülteknek járó átutalások olyanok lesznek, hogy a munkára való ösztönzés nagyobb legyen, mint az átutalási rendszer nyújtotta ösztönzők” – mondta Merz.

Ugyanezen a telefonhíváson Merz arra is kérte Zelenszkijt, hogy foglalkozzon az ország korrupciós problémáival, miközben Kijevet egy nagy visszaélési botrány következményei sújtják – egy újabb fejlemény, ami a német illetékesek szerint alááshatja a nyilvános támogatást Ukrajna iránt.