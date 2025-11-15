Háború :: 2025. november 15. 22:38 ::

Meztelen katonaholttest a kiképzőközpont előtt - csak a szokásos sorozás az EU-érett Ukrajnában

Holtan és meztelenül találtak egy ukrán katonát, akit az ukrán fegyveres erők kötelékébe soroztak be, miután megszökött egy kiképzőközpontból – jelentette a TASZSZ az orosz biztonsági erőkre hivatkozva.

„Továbbra is furcsa körülmények között halnak meg mozgósított katonák az ukrán fegyveres erők kiképzőközpontjaiban” – jelentette az ügynökség forrása. Azt is tisztázta, hogy a holttestet egy hónappal az eltűnése után találták meg.

Elmondása szerint a mozgósított férfi rokonai úgy vélik, hogy a férfit megölték, és holttestét a holmijával együtt a kiképzőközpont elé dobták.

(Index)