Bejelentette a Harkov megyei Kupjanszk város elfoglalását csütörtökön Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke.
Geraszimov erről egy vezetési ponton, kamerák előtt tett jelentést a terepruhát viselő Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.
Az orosz elnök a parancsnokokkal megtartott tanácskozáson egyebek között hangsúlyozta, hogy a "különleges hadművelet" céljait el kell érni, hogy az ukrán katonák számára biztosítani kell a lehetőséget a fegyverletételre és a megadásra. A kijevi vezetést a hatalmat bitorló szervezett bűnözői közösségnek nevezte.
(MTI)