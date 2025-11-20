Bejelentette a Harkov megyei Kupjanszk város elfoglalását csütörtökön Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke.
Kupyansk has been liberated, Gerasimov reported to Putin.— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) November 20, 2025
In liberated Kupyansk, individual small enemy groups are being destroyed, the commander of the Zapad group reported.
🔹 RIA Novosti pic.twitter.com/zpc3H45OEb
Geraszimov erről egy vezetési ponton, kamerák előtt tett jelentést a terepruhát viselő Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.
Vladimir Putin and General Staff Chief Valery Gerasimov gave an update on the SMO front lines— RT (@RT_com) November 20, 2025
⚡️ Crucial stronghold of Kupiansk has been liberated
▪️ Russia is advancing in all directions'
▪️ 'All goals of the SMO will be accomplished' — Putin vows https://t.co/HXPTpcrj4m pic.twitter.com/m46jjyNArm
Az orosz elnök a parancsnokokkal megtartott tanácskozáson egyebek között hangsúlyozta, hogy a "különleges hadművelet" céljait el kell érni, hogy az ukrán katonák számára biztosítani kell a lehetőséget a fegyverletételre és a megadásra. A kijevi vezetést a hatalmat bitorló szervezett bűnözői közösségnek nevezte.
(MTI)