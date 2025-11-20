Háború :: 2025. november 20. 20:46 ::

Az orosz vezérkari főnök bejelentette Kupjanszk elfoglalását

Bejelentette a Harkov megyei Kupjanszk város elfoglalását csütörtökön Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke.





In liberated Kupyansk, individual small enemy groups are being destroyed, the commander of the Zapad group reported.



🔹 RIA Novosti Kupyansk has been liberated, Gerasimov reported to Putin.In liberated Kupyansk, individual small enemy groups are being destroyed, the commander of the Zapad group reported.🔹 RIA Novosti pic.twitter.com/zpc3H45OEb November 20, 2025

Geraszimov erről egy vezetési ponton, kamerák előtt tett jelentést a terepruhát viselő Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.





⚡️ Crucial stronghold of Kupiansk has been liberated



▪️ Russia is advancing in all directions'



▪️ 'All goals of the SMO will be accomplished' — Putin vows pic.twitter.com/m46jjyNArm Vladimir Putin and General Staff Chief Valery Gerasimov gave an update on the SMO front lines⚡️ Crucial stronghold of Kupiansk has been liberated▪️ Russia is advancing in all directions'▪️ 'All goals of the SMO will be accomplished' — Putin vows https://t.co/HXPTpcrj4m November 20, 2025

Az orosz elnök a parancsnokokkal megtartott tanácskozáson egyebek között hangsúlyozta, hogy a "különleges hadművelet" céljait el kell érni, hogy az ukrán katonák számára biztosítani kell a lehetőséget a fegyverletételre és a megadásra. A kijevi vezetést a hatalmat bitorló szervezett bűnözői közösségnek nevezte.

(MTI)