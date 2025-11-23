Háború, Külföld :: 2025. november 23. 22:13 ::

Zelenszkij: Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump erőfeszítéseiért

Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump amerikai elnök segítő erőfeszítéseiért - írta vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán.

"Ukrajna hálás az Egyesült Államoknak, minden egyes amerikai szívnek és személyesen (Donald) Trump (amerikai) elnöknek a segítségért, amely kezdve a Javelin (páncéltörő rakétákkal) ukránok életét menti. Hálásak vagyunk mindenkinek Európában, a G7-ben és a G20-ban, aki segít nekünk életet menteni. Fontos megőrizni a támogatást" - hangsúlyozta az ukrán vezető.

Mint írta, nem szabad elfelejteni a legfőbb célt, a háború megfékezését és azt, hogy ne lángoljon fel ismét. "Ehhez méltó békére van szükség" - tette hozzá.

"Éppen ezért dolgozunk olyan figyelmesen minden ponton, minden lépésen a béke felé. Mindennek megfelelően kell működnie – úgy, hogy valóban véget lehessen vetni ennek a háborúnak megakadályozva annak újbóli kitörését. Köszönet mindenkinek, aki segít! Köszönet Amerikának! Köszönet Európának!" - olvasható Zelenszkij bejegyzésében, amelyet azt követően tettek közzé, hogy Trump elnök Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy Ukrajna vezetése semmilyen hálát nem mutatott az amerikai erőfeszítésekért.

(MTI)