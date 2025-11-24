Háború :: 2025. november 24. 07:55 ::

Amerikai pénzügyminiszter az EU-s szankciózásról: "ha valamit 19. alkalommal csinálsz, akkor kudarcot vallottál"

Kudarcot vallottak az Európai Unió (EU) Oroszország elleni szankciói – mondta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter az NBC News vasárnapi beszámolója szerint a Meet the Press című műsorban.

– Az európaiak azt mondják nekem: "a 19. szankciós csomagot dolgozzuk ki". Véleményem szerint, ha valamit 19. alkalommal csinálsz, akkor kudarcot vallottál – mondta az amerikai tisztviselő reagálva arra, hogy az Európai Unió októberben hivatalosan is jóváhagyta a 19. szankciócsomagot Oroszország ellen.

A csomag tartalmazza a banki tranzakciók tilalmát több orosz bankkal szemben, több tucat európai árukategória Oroszországba történő exportjának, az LNG vásárlásának, az Oroszországba utazó európai állampolgároknak nyújtott turisztikai szolgáltatások, valamint az orosz diplomaták EU-n belüli mozgásának korlátozását. Szankciókat vetettek ki 117 külföldi tartályhajóra, valamint a lista több mint 60 orosz és orosz-szövetséges személyt és vállalatot is tartalmaz.