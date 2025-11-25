Háború :: 2025. november 25. 11:23 ::

Megszórták Kijevet az oroszok, tömeges dróntámadás érte Dél-Oroszországot is

Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, az eddigi adatok szerint Kijevben hat ember meghalt, sokan megsebesültek, lakóházak, energetikai és egyéb infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Kijevet több hullámban rakétákkal és drónokkal támadta az orosz hadsereg, legkevesebb hatan meghaltak - jelentette az Unian hírügynökség Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzésére hivatkozva. Az ukrán főváros egyes kerületeiben akadozik vagy szünetel az áram- és vízellátás.

Kijev Dnyiprovszkij kerületében egy 9 szintes épületet ért találat, két ember meghalt, heten megsebesültek, 17 lakót, köztük 3 gyereket evakuáltak a mentőcsapatok - jelentette a katasztrófavédelem sajtószolgálata. A Pecsrszkij kerületben egy 22 szintes toronyház 4.-5. szintjén észleltek becsapódást, számos lakás megrongálódott. A tüzet eloltották, tart az épület megsérült szerkezeti elemeinek bontása.

Az orosz hadsereg az éjjel nagyszabású dróntámadást indított Odessza és külvárosai ellen, a lezuhanó törmelékek hat embert, köztük két gyermeket sebesítettek meg - közölte az Odessza megyei ügyészség Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség. Háborús bűnök miatt előzetes nyomozás indult.

Oleh Kiper, Odessza megye katonai kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy az éjszakai tömeges támadás újabb károkat okozott a polgári és energetikai létesítményekben. Több helyen tűz ütött ki a kikötői és energetikai infrastruktúra létesítményeiben és berendezések rongálódtak meg.

Eközben tömeges dróntámadás érte Dél-Oroszországot

Tömeges dróntámadás érte a dél-oroszországi krasznodari és rosztovi régiót keddre virradó éjjel, civil áldozatokat követelve - közölték a helyi hatóságok.

Jurij Szljuszar Rosztov megyei kormányzó három civil haláláról és további nyolc megsebesüléséről számolt be Taganrogból és a Nyeklinovói járásból. Az Azovi-tenger partján fekvő Taganrogban, ahol a támadás miatt rendkívüli állapotot hirdettek ki, megrongálódott több magánház, a műszaki középiskola és egy óvoda épülete, valamint két üzemépület.

Venjaminy Kondratyijev, a Karsznodari terület kormányzója szerint a dróntámadásban hat ember sérült meg, közülük négyen Novorosszijszkban. A város több lakóházában károk keletkeztek.

Az orosz védelmi tárca szerint a légvédelem az utóbbi idők egyik legnagyobb ukrán dróntámadását hárította el az éjszaka, 249 pilóta nélküli légi járművet fogott el vagy semmisített meg. A beszámoló szerint 116 drónt tudtak lelőni a Fekete-tenger vizei, 76-ot a Krasznodari terület, 23-at a Krím, 16-ot Rosztov megye, hetet Brjanszk megye, négyet-négyet Kurszk megye és az Azovi-tenger vizei, kettőt Belgorod megye, egyet pedig Lipeck megye légterében.

A "Luhanszki Népköztársaságban" lévő Novoajdarban egy benzinkutat ért légicsapás.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy a november 17-23. közötti időszakban ukrán dróntámadásban Oroszország-szerte hét civil vesztette életét, 46 pedig megsebesült. Mirosnyik szerint a Moszkva által orosz területnek tekintett Herszon megye polgári objektumaira ebben az időszakban legkevesebb 1200 lőszert lőttek ki, a legtöbbet, 786-ot az Oleski járásra.

A nagykövet azt mondta, hogy az ukrán hadsereg mind gyakrabban aknásít el civil objektumokat. Beszámolója szerint a donyecki régióban négy, a luhanszkiban három, a belgorodiban és a kurszkiban pedig egy-egy lakos sebesült meg.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) kedden közölte, hogy a kalinyingrádi régió rendőrsége őrizetbe vett egy 17 éves gyanúsítottat, aki az ukrán titkosszolgálatok által koordinált militánsok szervezésében feltehetőleg gyújtóbombás terrortámadást akart elkövetni egy ortodox templomban. A fiatalt szombaton fogták el.

Andrej Marocsko katonai szakértő a TASZSZ hírügynökségnek azt mondta, hogy a donyecki régióban lévő Sziverszk körül az ostromgyűrű teljes bezárásából már csak nyolc kilométer hiányzik.

(MTI)