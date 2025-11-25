Háború :: 2025. november 25. 19:45 ::

Lavrov: amikor Európa azt mondja, ne merészeljetek nélkülünk semmit sem tenni, mi azt válaszoljuk: fiúk, volt esélyetek, elszalasztottátok

Moszkva várja az amerikai féltől Donald Trump amerikai elnök ukrajnai rendezési tervének az Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes változatát - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a fehérorosz hivatali partnerével, Makszim Rizsenkovval közösen tartott moszkvai sajtótájékoztatóján.



Fotó: Artyom Geodakyan/TASZSZ

"Azok, akik megpróbálják folyamatában értelmezni a benyújtott dokumentumokat, először is szándékosan szivárogtatták ki őket, hogy zűrzavart keltsenek a médiában, és azok, akik ezt a zűrzavart irányítják, természetesen nem titkolják különösebben, hogy alá akarják ásni Donald Trump erőfeszítéseit, a saját elképzeléseik szerint akarják átalakítani ezt a tervet" - mondta Lavrov.

"Vannak kommunikációs csatornáink az amerikai kollégáinkkal, ezeket használatba helyezzük, és várjuk tőlük azt a változatot, amelyet ők köztesnek tartanak a szövegnek az európaiakkal és az ukránokkal való egyeztetésének befejezése szempontjából, és akkor meglátjuk, mert ha Anchorage szelleme és betűje eltűnik azokból a kulcsfontosságú értelmezésekből, amelyeket rögzítettünk, akkor természetesen alapvetően más lesz a helyzet" - tette hozzá az orosz diplomácia vezetője.

Lavrov megismételte, hogy eddig Oroszországgal "senki sem közölt hivatalosan semmit". Ugyanakkor hozzátette, hogy Moszkva nem sürgeti Washingtont a rendezés ügyében, és azt hangoztatta, hogy Trump tervének legfontosabb pontjai az augusztusban Anchorage-ben tartott orosz-amerikai-csúcstalálkozón elért megegyezésen alapulnak.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszország nagyra értékeli Fehéroroszország és Törökország közvetítői kezdeményezéseit, és pozitívan értékeli Magyarország álláspontját, miszerint kész és hajlandó fogadni az orosz-amerikai csúcstalálkozót.

"És természetesen értékeljük az Egyesült Államok álláspontját is, amely a nyugati világban egyedüliként, ellentétben Londonnal, Brüsszellel, Párizzsal és Berlinnel, kezdeményezést tanúsít a rendezés útjának megtalálása érdekében. Ezt értékeljük, még egyszer megismétlem" - nyilatkozott.

Leszögezte, hogy Moszkva a megoldás keresésében a diplomáciát részesíti előnyben az európaiak "nyilvános szószaporításával" szemben. Hangsúlyozta: a kontinens országai nem éltek a lehetőséggel, hogy hozzájáruljanak az ukrajnai válság rendezéséhez.

"Valahányszor előrelépés történt, ezek a megállapodások meghiúsultak. Európai kollégáink most dörgedelmesen kijelentik, hogy nem lesz új 'Minszk', egyáltalán nem lehet Európa nélkül dönteni, mert ez bennünket is érint - pedig Európa 2014 óta minden téren kudarcot vallott" - fogalmazott a tárcavezető.

"Amikor most azt mondják, hogy 'ne merészeljetek nélkülünk semmit sem tenni', mi azt válaszoljuk: volt esélyetek, fiúk, de nem éltetek vele, egyszerűen elszalasztottátok" - nyilatkozott Lavrov.

A külügyminiszter szerint Európa "ösztönzi az ukrajnai nácizmust és a rasszizmust", amikor azt állítja, hogy Kijev az európai értékekért harcol.

"Ez egyfajta beismerő vallomás. Ez azt jelenti, hogy Európa ösztönzi az Ukrajnában legalizált nácizmust... ösztönzi a rasszizmust, amely az orosz nyelv és általában minden orosz dolog törvényi tiltásában ölt testet" - fogalmazott az orosz diplomácia vezetője.

(MTI nyomán)