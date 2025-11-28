Hamarosan szárazföldön is fellép az Egyesült Államok a venezuelai drogcsempészek ellen – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Reuters szerint, melyet a Telex is szemlézett. Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban számos hajót kilőtt a dél-amerikai ország közelében drogcsempészetre hivatkozva, a szárazföldi csapások lehetősége pedig már korábban is felmerült.
„Bizonyára észrevették, hogy nem akarnak a tengeren szállítani, ezért hamarosan a szárazföldön is meg fogjuk őket állítani” – mondta Trump. Szerinte szárazföldön egyszerűbb a szállítás, de hamarosan lépéseket fognak tenni.
Az amerikai erők a régióban a kábítószer-ellenes műveletekre összpontosítottak. Az amerikai csapatok szeptember óta legalább 21 csapást hajtottak végre állítólagos kábítószer-szállító hajókra a Karib-térségben és a Csendes-óceánon.
Az Egyesült Államok augusztusban hadihajókat vezényelt Venezuela partjainak közelébe, a hivatalos magyarázat szerint a drogcsempészet elleni küzdelemre, majd november elején csatlakozott hozzájuk a legnagyobb amerikai repülőgép-hordozó is.
Az Egyesült Államok hétfőn hivatalosan is külföldi terrorszervezetté nyilvánította a venezuelai Cártel de los Soles nevű szervezetet, amelyet állításuk szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök, és a venezuelai kormány magas rangú tagjai vezetnek. Maduro tagadta a vádakat.
A Reuters négy amerikai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be , hogy az Egyesült Államok készen áll a venezuelai műveletek új szakaszának elindítására.