Trump a szárazföldön is harcba szállna a venezuelai kartellek ellen

Hamarosan szárazföldön is fellép az Egyesült Államok a venezuelai drogcsempészek ellen – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Reuters szerint, melyet a Telex is szemlézett. Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban számos hajót kilőtt a dél-amerikai ország közelében drogcsempészetre hivatkozva, a szárazföldi csapások lehetősége pedig már korábban is felmerült.

„Bizonyára észrevették, hogy nem akarnak a tengeren szállítani, ezért hamarosan a szárazföldön is meg fogjuk őket állítani” – mondta Trump. Szerinte szárazföldön egyszerűbb a szállítás, de hamarosan lépéseket fognak tenni.

Az amerikai erők a régióban a kábítószer-ellenes műveletekre összpontosítottak. Az amerikai csapatok szeptember óta legalább 21 csapást hajtottak végre állítólagos kábítószer-szállító hajókra a Karib-térségben és a Csendes-óceánon.



Forrás: Getty Images

Az Egyesült Államok augusztusban hadihajókat vezényelt Venezuela partjainak közelébe, a hivatalos magyarázat szerint a drogcsempészet elleni küzdelemre, majd november elején csatlakozott hozzájuk a legnagyobb amerikai repülőgép-hordozó is.

Az Egyesült Államok hétfőn hivatalosan is külföldi terrorszervezetté nyilvánította a venezuelai Cártel de los Soles nevű szervezetet, amelyet állításuk szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök, és a venezuelai kormány magas rangú tagjai vezetnek. Maduro tagadta a vádakat.

A Reuters négy amerikai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be , hogy az Egyesült Államok készen áll a venezuelai műveletek új szakaszának elindítására.