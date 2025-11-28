Háború, Külföld :: 2025. november 28. 19:54 ::

Lemondott parlamenti mandátumáról a volt dél-afrikai elnök lánya az Oroszországba szervezett zsoldosok ügye miatt

Lemondott parlamenti mandátumáról Duduzile Zuma-Sambudla, Jacob Zuma volt dél-afrikai elnök lánya, miután féltestvére azzal vádolta meg, hogy szerepet játszott 17 dél-afrikai férfi Oroszországba toborzásában, akiket később Ukrajnában vetettek be - közölte pénteken pártja.

Zuma-Sambudla az apja által alapított A Nemzet Lándzsája (MK) ellenzéki párt (a terrorista Mandela "politikai örökségének" ápolói - a szerk.) képviselője volt. A párt tájékoztatása szerint mandátumáról önként mondott le, döntése azonnali hatállyal életbe lépett.

Nathi Nhleko, az MK egyik országos vezetője újságíróknak azt mondta: a pártnak nincs köze a férfiak Oroszországba szervezéséhez, Zuma-Sambudla lemondása pedig nem tekinthető beismerésnek. "A párt vezetése elfogadta Duduzile Zuma-Sambudla döntését, és támogatja erőfeszítéseit, hogy az említett fiatal dél-afrikaiak biztonságban hazatérhessenek" - fogalmazott. Zuma-Sambudla jelen volt a sajtótájékoztatón, de nem szólalt meg, és a féltestvére által megfogalmazott vádakra sem reagált.

A johannesburgi kormány már korábban közölte, hogy 17 állampolgára rekedt Ukrajna donyecki régiójában, ahová jól fizető munkaszerződések ígéretével csalták őket zsoldosnak. A dél-afrikai rendőrség vasárnap jelentette be, hogy nyomozást indít Zuma-Sambudla ellen, miután féltestvére hivatalos panaszt tett ellene és két másik személy ellen.

Az ukrán külügyminiszter november elején arról számolt be, hogy több mint harminc országból érkezett mintegy 1400 afrikai állampolgár harcol jelenleg az orosz erők oldalán. A minisztérium felszólította az érintett afrikai országok kormányait, figyelmeztessék állampolgáraikat az ilyen toborzási tevékenységek veszélyeire.

(MTI nyomán)