Háború :: 2025. december 2. 17:40 ::

A zaporizzsjai Zelenji Haj és Dobropillja és elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Zelenji Haj és Dobropillja települést Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca említést tett a Harkiv megyei Vovcsanszk (orosz nevén: Volcsanszk) donyecki régióban található Pokrovszk (Krasznoarmejszk) bevételéről is, de erről a Kreml már hétfő este beszámolt. A minisztérium kommentárjában rámutatott, hogy Vovcsanszk "felszabadítása" lehetővé teszi az ütközőzóna kiterjesztését az Oroszországgal határos területeken Harkov megyében.

A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, mintegy 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán hadsereget ellátó gáz- és energiainfrastruktúra több objektumát, valamint lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, hét páncélozott harcjárművet, egy horvát RAK-SA-12-es sorozatvetőt, továbbá 44 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Alekszandr Hinstejn, Kurszk megye kormányzója reggel a Kremlben arról tett jelentést Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy a régió határvidékén 92 települést aknamentesítettek, csaknem 2 millió 700 ezer robbanásveszélyes tárgyat hatástalanítottak az orosz nemzeti gárda, a rendkívüli helyzetek minisztériuma és az észak-koreai hadsereg tűzszerészei.

(MTI)