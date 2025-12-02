Elfoglalta Zelenji Haj és Dobropillja települést Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca említést tett a Harkiv megyei Vovcsanszk (orosz nevén: Volcsanszk) donyecki régióban található Pokrovszk (Krasznoarmejszk) bevételéről is, de erről a Kreml már hétfő este beszámolt. A minisztérium kommentárjában rámutatott, hogy Vovcsanszk "felszabadítása" lehetővé teszi az ütközőzóna kiterjesztését az Oroszországgal határos területeken Harkov megyében.
A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, mintegy 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán hadsereget ellátó gáz- és energiainfrastruktúra több objektumát, valamint lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, hét páncélozott harcjárművet, egy horvát RAK-SA-12-es sorozatvetőt, továbbá 44 repülőgép típusú drónt.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.
Alekszandr Hinstejn, Kurszk megye kormányzója reggel a Kremlben arról tett jelentést Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy a régió határvidékén 92 települést aknamentesítettek, csaknem 2 millió 700 ezer robbanásveszélyes tárgyat hatástalanítottak az orosz nemzeti gárda, a rendkívüli helyzetek minisztériuma és az észak-koreai hadsereg tűzszerészei.
(MTI)