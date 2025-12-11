Háború :: 2025. december 11. 17:54 ::

Szeverszk "felszabadítását" jelentette be az orosz vezérkari főnök

Jelentést tett a donyecki régióbeli Sziverszk város elfoglalástól Valerij Garaszimov orosz vezérkari főnök csütörtök délután Vlagyimir Putyin elnöknek.

"Szeverszk várost felszabadítottuk" - mondta Geraszimov az elnökkel megtartott videókonferencián, jelentésében a háború előtt mintegy 10 ezer lakosú város nevének orosz változatát használva.

Szergej Medvegyev, az Ukrajnában harcoló orosz Dél csapatcsoportosítás parancsnoka azt hangoztatta, hogy a város bevétele megteremti a feltételeket a Szlovjanszk irányába történő támadáshoz. Hozzátette, hogy Sziverszkben műveletek folynak a megmaradt ellenséges csoportok felszámolására. A tábornok szerint folytatódik Kosztyantinivka város elfoglalása, ahol az épületek 45 százalékát az orosz hadsereg már ellenőrzése alá vette.

Putyin felhívta a figyelmet arra, hogy a fronton orosz szempontból minden irányban kedvező dinamika tapasztalható

Szerebrjanszkij erdőterület délnyugati részén található Sziverszkért 2022 óta folytak a harcok. A RIA Novosztyi hírügynökség szerint a város elfoglalása lehetővé teszi az orosz hadsereg számára, hogy északkelet felől nyomuljon előre a Szlovjanszk-Kramatorszk agglomeráció felé. Ezek az erőfeszítések megerősítik a hadsereg sikereit Kosztyantinivka környékén, amely Druzskivka, Kramatorszk és Szlovjanszk várossal együtt a legfontosabb ukrán védelmi vonalat képezi a donyecki régióban..

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön korábban a Harkov megyei Liman település elfoglalásáról tett bejelentést. A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül hármon előre tudtak törni, folytatták az Oszkil folyó bal partján és a Mirnohrad városban (orosz nevén: Dimitrov) körülzárt ukrán csapatok megsemmisítését, valamint a közeli Hrisine és Szvitle település "megtisztítását", és csaknem 1100 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai infrastruktúra több, az ukrán hadsereget kiszolgáló létesítményét, üzemanyag-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 17 páncélozott harcjárművet, két amerikai M777-es 155 milliméteres vontatott tarackot, egy Neptun nagy hatótávolságú rakétát, amerikai HIMARS sorozatvetők tíz rakétáját, továbbá 396 repülőgép típusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)