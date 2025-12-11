Háború, Lapszemle :: 2025. december 11. 20:05 ::

Két "gonosztevő", Putyin és Trump darabolja Európát a Spiegel címlapján

A német Der Spiegel hetilap pénteki számának címlapján Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök szerepel közösen. A képen Vlagyimir Putyint ülve ábrázolják, miközben egy késsel éppen Európát szeleteli. Donald Trump közben mögötte áll, kezét az orosz elnök vállára téve gúnyosan mosolyog.

– Két gonosztevő, egy cél. Hogyan támadja Trump és Putyin Európát – áll a címlap feliratában.





A borító az ukrajnai háború lezárásáról folyó tárgyalások kellős közepén jelenik meg. Az amerikai elnök többek között élesen bírálta az európai politikát az ukrajnai háborúval, a migrációval és a NATO-val kapcsolatban.

Az amerikai politika jelentősen eltávolodott az európaitól, amióta Donald Trump visszatért a Fehér Házba. Az elnök többször is szkeptikusan nyilatkozott az Európai Unióval kapcsolatban, valamint megkérdőjelezte az európai államoknak nyújtott biztonsági garanciákat.

