Háború :: 2025. december 12. 21:58 ::

A harkovi Szinelnikove és a dnyipropetrovszki Danilivka elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Szinelnikove települést Harkov és Danilivkát Dnyipropetrovszk megyében az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és összesen nyolc települést foglaltak el, köztük Sziverszk várost a donyecki régióban. A "különleges hadművelet" övezetében több mint kilencezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egy SzU-27-es harci repülőgépet, egy légvédelmi rakétarendszert, négy sorozatvetőt, öt harckocsit és 115 egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 27 rakétáját, öt nagy hatótávolságú Neptun rakétát, továbbá 1756 repülőgép típusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot.

A beszámoló szerint az orosz hadsereg egy tömeges és öt csoportos csapást mért a december 5-tól 12-ig tartó időszakban ukrán hadiipari üzemekre, a működésüket biztosító üzemanyag- és energiaipari létesítményekre, az ukrán hadsereg által használt közlekedési, repülőtéri és kikötői infrastruktúrára, drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, lőszer-, rakétaüzemanyag- és üzemanyag-raktárakra, valamint ukrán katonák és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeire. A tárca szerint e támadásokat válaszul indították az orosz polgári célpontok elleni ukrán "terrortámadásokra".

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Napközben fennakadások voltak több város, köztük Moszkva repülőtereinek működésében. Tverben három felnőttet és gyermeket szállítottak kórházba repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőgép okozta sérülésekkel.

Az orosz második nyugati körzeti katonai bíróság terrorizmus címén, távollétében, 19 évi szabadságvesztésre ítélte Vitalij Nascsubszkijt, az ukrán 92. önálló gépesített dandár parancsnokát a határmenti belgorodi régió ellen 2023-ban végrehajtott támadásokért.

A "Luhanszki Népköztársaság" legfelsőbb bírósága kémkedés címén tíz és fél évi szabadságvesztésre ítélte az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának egy volt alkalmazottját. Az elítélt, aki tűzoltó-mentőegységeknél volt diszpécser, információkat adott ki az ukrán katonai hírszerzésnek.

(MTI nyomán)