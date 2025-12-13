Háború, Külföld :: 2025. december 13. 09:12 ::

Nem igazán valósult meg a tűzszünet Kambodzsa és Thaiföld között

Kambodzsa szombaton közölte, hogy Thaiföld továbbra is bombázza a kambodzsai területeket, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy a két ország beleegyezett a tűzszünetbe.

"A thai hadsereg még nem hagyta abba a bombázást, tovább folytatja"- közölte Kambodzsa védelmi minisztériuma a Facebookon.

Anutin Csarnvirakul thai miniszterelnök a Trumppal folytatott telefonbeszélgetést követően Bangkokban arról tájékoztatta a helyi sajtót, hogy egyelőre nem jött létre tűzszünet a határkonfliktusban, ahhoz először Kambodzsának kell befejezni a harcokat.

Hozzátette: annak a félnek kell változtatnia a viselkedésén, amelyik megszegte a korábbi tűzszüneti megállapodást, "nem annak a félnek, amelyet megtámadtak".

A thai kormányfő arról is írt a Facebookon, hogy országa "addig folytatja a katonai akciókat, amíg nem érezzük többé a földünk és népünk ellen elkövetett károkat és fenyegetést". "Szeretném világossá tenni. A ma reggeli tetteink már beszéltek" - fűzte hozzá.

Trump pénteken közölte Truth Social platformján, hogy miután telefonon beszélt Hun Manet kambodzsai és Anutin Csarnvirakul thai miniszterelnökkel, a két ország megállapodott abban, hogy már aznap estétől beszünteti a harcokat a közös határuk mentén napokig tartó összecsapások után.

A bejegyzésből az nem derült ki, hogy Trump melyik időzónára utalt.

Thaiföld és Kambodzsa közös határvidékének több pontján már napok óta folynak a kiújult összecsapások, melyek hátterében a két ország területi igényeivel kapcsolatos, évtizedek óta tartó vita áll.

A két ország illetékesei szerint a harcok miatt több mint félmillió lakos kényszerült otthona elhagyására, és a konfliktusnak már több mint 20 halálos áldozata, valamint több száz sebesültje volt.

(MTI)