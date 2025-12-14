Háború, Külföld :: 2025. december 14. 14:56 ::

A zaporizzsjai Varvarivka elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Varvarivka települést Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca kommentárja szerint az általa "nagy védelmi pontnak" nevezett Varvarivka ellenőrzés alá vonása a Hajcsur folyó keleti partja "megtisztításának" egyik szakaszát jelentette, és javított az orosz csapatcsoportosítás taktikai helyzetén, megteremtve a feltételeit a további műveleteknek a zaporizzsjai régióban. A tájékoztatás szerint a településért vívott harcok során az ukrán fél jelentős élőerő mellett több mint 12 haditechnikai eszközt és több mint 70 Baba-Jaga típusú nehéz hexakoptert veszített.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, folytatták az Oszkil folyó bal partján és a Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, és mintegy 1450 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel üzemanyag-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, öt páncélozott harcjárművet, egy horvát Heron sorozatvetőt, egy önjáró és egy vontatott 155 milliméteres tarackot, négy irányított légibombát, továbbá 290 repülőgéptípusú drónt.

Az orosz statisztika szerint meghaladta a 49 ezret az ukrán fél által a háború kezdete óta elveszített katonai járművek száma.

A TASZSZ és a RIA Novosztyi hírügynökség orosz katonai forrásokra hivatkozva jelentette, hogy a Csenihiv megyei Zsukli közelében tömegesen bevetett Gerany-2 drónok megsemmisítették az ukrán katonai hírszerzés egy vezetési pontját, megölve a tiszti állomány több tagját.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán 235 pilóta nélküli repülő szerkezetet semmisítettek meg Oroszország légterében, ami a háború kezdete óta az egyik legintenzívebb támadást jelentette. Több nagyvárosban, köztük Moszkvában és Szentpéterváron a repterek átmenetileg felfüggesztették a gépek indítását és fogadását. Több, a Krímbe tartó és onnan induló személyvonat késik.

Herszon megyében 14 városban és 450 egyéb településen több mint 330 ezer fogyasztó áramellátása szakadt meg a villanyvezetékre mért csapás következtében, és károk keletkeztek Zaporizzsja megye hálózatában is. A volgográdi régióban lévő Urjupinszk olajtárolójában tűz ütött ki.

(MTI)