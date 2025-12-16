Háború :: 2025. december 16. 17:18 ::

A belga vezetés továbbra sem mer bűnrészessé válni az orosz vagyon ellopásában

Belgium hétfőn elutasította az Európai Bizottság által javasolt engedményeket, amelyek célja a befagyasztott orosz vagyonokból finanszírozott, Ukrajnának szánt 210 milliárd eurós "hitel" jóváhagyása volt. A Politico beszámolója szerint ezzel meghiúsultak az uniós remények, hogy a csütörtöki csúcstalálkozóra megállapodás születhessen, írja az Index.

Az esemény előtt két nappal az Európai Bizottság tesz még egy utolsó kísérletet arra, hogy meggyőzze az EU tagállamait a pénzlenyúlás hitel támogatásáról: azt szeretnék elérni, hogy a brüsszeli Euroclear bankban tárolt orosz tartalékok milliárdjai legyenek felszabadíthatók Kijev háború sújtotta gazdaságának támogatására.

Az EU 27 nagykövete kedden folytatja a rendszerről szóló tárgyalásokat, miután a háború lezárására irányuló tárgyalások hétfőn némi előrelépést értek el az európai vezetők és amerikai küldöttek berlini találkozóján.

Mint írják, a napokig tartó tárgyalások után a bizottság hétfőn jogi módosításokat javasolt Belgium politikai támogatásának megszerzése érdekében: jogi garanciákat adott arra, hogy bármilyen forgatókönyv esetén Belgium akár 210 milliárd euróhoz is hozzáférhet, ha jogi követelésekkel vagy Oroszország részéről megtorlással kell szembenéznie.

Továbbá Ukrajnának nem szabad pénzt adni, mielőtt az EU-tagországok a kifizetés legalább 50 százalékát fedező pénzügyi garanciákat nyújtanak.

Egy további engedményként a bizottság utasította az összes EU-tagállamot, hogy szüntessék meg kétoldalú befektetési szerződéseiket Oroszországgal, biztosítva ezzel, hogy Belgium ne maradjon egyedül a moszkvai megtorlás kezelésében.

Azonban a lapnak négy uniós diplomata elárulta, hogy Belgium a hétfő esti nagykövetségi találkozón közölte: a biztosítékok nem elégségesek. "Az Európai Tanács [csúcstalálkozója] előtt nem lesz megállapodás" – fogalmazott az egyik diplomata.

Kiemelték, hogy a belga kormány ellenáll az orosz vagyonok felhasználásának, mert attól tart, hogy neki kell visszafizetnie a teljes összeget, ha Oroszország megpróbálja visszaszerezni a pénzt. További bonyodalomként azonban négy másik ország – Olaszország, Málta, Bulgária és Csehország – támogatta Belgium követelését, miszerint vizsgáljanak meg alternatív finanszírozási lehetőségeket Ukrajna számára, például közös adósságot.

Míg Franciaország továbbra is nyilvánosan támogatja a befagyasztott vagyonokra épülő tervet, egy Emmanuel Macron francia elnökhöz közeli személy szerint Párizs "semleges" abban a kérdésben, hogy Európa Moszkva milliárdjait használja-e fel, vagy európai kötvényekhez folyamodjon Ukrajna csődjének megelőzésére.

A rendszer támogatói – mint például Németország – ragaszkodnak ahhoz, hogy nincs valódi alternatíva az orosz vagyonok felhasználására. Azt állítják, hogy a közös adósság nem valósítható meg, mert az egyhangúságot igényel: ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor, aki régóta szkeptikus az Ukrajnának nyújtott támogatással kapcsolatban, blokkolhatja a kezdeményezést.