Háború :: 2025. december 18. 08:35 ::

Teherhajót ért dróntalálat Rosztov-na-Donuban, többen meghaltak

Életét vesztette a legénység két tagja, másik három pedig megsérült egy teherhajón dróntámadás következtében a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu kikötőjében - közölte Jurij Szljuszar helyi kormányzó csütörtökön a Telegram-csatornáján.

A kormányzó szerint a hajón húsz négyzetméteren tűz keletkezett, amelyet eloltottak. A Szljuszar által kiadott tájékoztatás szerint Batajszkban hét embernek okozott sérülést egy dróntámadás, egyikük kórházba szállítás után meghalt.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem közép-európai idő szerint szerda 18 és csütörtök hajnali 5 óra között 77 ukrán repülőgép típusú, pilóta nélküli légi járművet lőtt le Oroszország légterében.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy a rosztovi régióban lévő Volgodonszkban őrizetbe vettek az ukrán titkosszolgálatok által megtévesztett 16 éves lányt, egy szakközépiskolai tanulót, aki abban a hiszemben kísérelt meg egy pokolgépet kézbesíteni egy tisztviselőnek a helyi önkormányzat bejáratánál, hogy - egy adatszivárogtatást leleplező művelet résztvevőjeként - pénzt és egy lehallgatókészüléket juttat el hozzá.

Az FSZB szerint a tizenévesnek a tudtán kívül az öngyilkos merénylő szerepét szánták. A hozzá egy rejtekhelyen keresztül eljuttatott pokolgépet roncsoló elemekkel töltötték meg, a bomba hatóereje 10 kilogramm trotilnak felelt meg.

(MTI)