Háború :: 2025. december 19. 12:28 ::

YouTube-tiltás után Rumble-re költözött át a FrontHelyzet csatornája

Tegnap este, magyar idő szerint 19.00 után szembesültünk vele, hogy a Youtube felülete teljes cenzúrával reagált a ténykedésünkre. Mondanám, hogy meglepett, de igazából nem! A helyzet pikantériáját talán az adja, hogy semmilyen előzetes figyelmeztetést vagy büntetést nem kapott az összesen közel 60.000 feliratkozóval rendelkező hálózat - írja a Tamás a Krímből blog. Alább közöljük a bejegyzésüket.

Nem volt a Youtube felületén tartalmi aggály, nem volt szankció (pedig ezt szeretik mostanában Nyugaton), nem volt figyelmeztetés sem.

Csak a hír, hogy törölték. Persze fellebbezhetsz, de ez vélhetően olyan lesz, mint halottnak a csók! A neolibsi cenzúrában ez így működik. Ha nyíltan beszélsz, akkor megpróbálnak ellehetetleníteni, szétszedni, darabokra szaggatni. Lejáratni a neved, vagy ha nem megy (emlékezhettek, ezzel a Telex és Buda Úr csúnyán beégett, mikor elkezdtek engem propagandistázni, aztán meg kussban maradtak), akkor teljes tilalom. Kommunizmus újratöltve, ebben élünk most!

A neolibsi médiacenzúra semmivel sem emberközelibb, egy tőről fakad ez az egész slepp, egy a genetikája!

Van nekik azonban egy rossz hírem: mi bizony itt vagyunk és a magyar gerincet nem olyan könnyű roppantgatni! Sok évszázad tanított meg minket arra, hogyan is reagáljunk az elnyomásra, legyen az akár belső, akár külső! Legyen az akár fegyveres, akár más szabadságjogunkra irányuló támadás.

Régen tankok voltak, most bankok. Régen cenzorhivatal volt, most cenzorvállalatok vannak. A módszertan változik, de a lényeg nem. De egy dolog itt marad velünk, még ha el is akarják nyomni: ez pedig az igazság!

A Magyar B. Tamás tartalmakat a mai naptól kezdődően a Rumble felületén találjátok meg, az első FrontHelyzet publikálására reggel került sor.

Végezetül egy nálam sokkal okosabb ember szavait idézném, aki halhatatlanként, a Jóisten mellől nézi hogy miként is harcolunk mi idelent az ördöggel:

"Az igazság mindig igazság marad, ha hangját veszti is. De a hazugság hazugság marad, ha milliók hirdetik, milliók erőszakolják és százmilliók veszik is be."

Mindszenty József