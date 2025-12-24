Háború :: 2025. december 24. 20:52 ::

Kambodzsa bejelentette, hogy megkezdődtek a tűzszüneti tárgyalások Thaifölddel

Kambodzsa és Thaiföld megkezdte szerdán a négynaposra tervezett tárgyalásokat a két ország közötti véres összecsapások lezárásáról - közölték a kambodzsai hatóságok.

A találkozót a thaiföldi Csanthaburi tartomány egyik határállomásán tartják.

A tárgyalások célja "az ellenségeskedések beszüntetésének a biztosítása", a stabilitás helyreállítása és a rendes kerékvágáshoz való gyors visszatérés elősegítése" - közölte a kambodzsai kormány.

A thaiföldi védelmi minisztérium szóvivője, Szuraszant Kongsziri újságírók előtt Bangkokban kijelentette: nagyon reméli, hogy a találkozó kedvező eredményekkel zárul. Hozzátette azonban, hogy a siker Kambodzsa őszinteségétől függ, "szavakban éppúgy, mint tettekben".

Bangkok korábban azt követelte, hogy Phnompen előbb jelentse be a tűzszünetet és működjön közre a határ aknamentesítésében.

A határ két oldalán vívott tűzpárbajok ellenére a kambodzsai belügyminisztérium a héten optimizmusát hangoztatta Thaiföldnek a tűzszünet megvalósításában várható őszintesége kapcsán.

A két ország 800 kilométeres közös határán régóta tart a konfliktus. Idén kiújultak a határvillongások, júliusban öt napon át tartó összecsapások során negyvenhárman haltak meg és 300 ezren menekültek el otthonukból, amíg ki nem hirdették a fegyverszünetet.

A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével októberben aláírt tűzszüneti megállapodást felfüggesztették, amikor thaiföldi katonák aknára lépve megsebesültek, amelyről Bangkok azt mondta, hogy a kambodzsaiak rakták le nemrégiben.

December 7. óta újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, huszonhat thaiföldi és huszonegy kambodzsai, a határ két oldalán összesen 900 ezer embert kellett evakuálni. A harci cselekmények kárt okoztak az idegenforgalomban is.

(MTI)