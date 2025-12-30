Háború :: 2025. december 30. 07:32 ::

A Szaúd-Arábia vezette koalíció megtámadta a jemeni szeparatistáknak szánt fegyverszállítmányokat

A Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció kedden bejelentette, hogy Jemenben megtámadta az ország nagy részét elfoglaló szeparatistáknak, a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanácsnak (STC) szánt fegyver- és járműszállítmányokat, amelyek az Egyesült Arab Emírségekből érkeztek.

A koalíció szombaton figyelmeztette az Egyesült Arab Emírségeket, hogy támogatni fogja a jemeni kormányt, és reagálni fog minden katonai akcióra. Egyben felszólította a szeparatistákat, hogy békésen vonuljanak vissza a nemrég elfoglalt tartományokból.

"A fegyverek jelentette kockázatok és eszkaláció miatt, amelyek veszélyeztetik a biztonságot és a stabilitást, a koalíciós légierő ma reggel korlátozott katonai műveletet hajtott végre Mukalla kikötőjében két hajóról kirakodott fegyverek és harci járművek ellen" - jelentette a hivatalos szaúdi SPA hírügynökség.

"A két hajó legénysége kikapcsolta a nyomkövető rendszereit, és nagy mennyiségű fegyvert és harci járművet rakodott ki a Déli-Átmeneti Tanács (STC) erői támogatása érdekében" - tette hozzá az ügynökség, közölve, hogy a hajók az Egyesült Arab Emírségek keleti partján fekvő Fudzseira kikötőjéből érkeztek.

Ugyanezen forrás szerint az akció során nem voltak áldozatok, sem járulékos károk.

Az Egyesült Arab Emírségek által támogatott STC célja az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása.

(MTI)