Svédország 15 milliárd svéd koronát költ civil objektumok védelmét szolgáló légvédelmi rendszerekre

Svédország 15 milliárd svéd koronát (538 milliárd forint) költ főként a polgári lakosság és a civil infrastruktúra objektumainak védelmét szolgáló légvédelmi rendszerekre - közölte vasárnap a svéd kormány.

"Az ukrajnai háború tapasztalatai világosan azt mutatják, hogy milyen létfontosságú az erős, illetve kikezdhetetlen légvédelem" - mondta Pal Jonson svéd védelmi miniszter újságíróknak nyilatkozva egy észak-svédországi biztonsági konferencián.

Mint mondta, rövid hatótávolságú légvédelmi fegyvereket fognak vásárolni a városok, hidak, erőművek és más kulcsfontosságú infrastruktúrális objektumok védelmére.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök egyben bírálta az amerikai kormányt Grönlandot és Dániát "fenyegető retorikájáért", mondván, hogy Washingtonnak köszönetet kellene mondania Koppenhágának, amiért hű szövetségese.

Kristersson felhívta a figyelmet arra is, hogy a szabályokon alapuló világrend évtizedek óta nem látott fenyegetés alatt áll. "Nagyon kritikusak vagyunk azzal kapcsolatban, amit az Egyesült Államok jelenleg tesz, illetve tett Venezuelában a nemzetközi jog tekintetében, és valószínűleg még kritikusabbak vagyunk a Grönland és Dánia ellen hangoztatott retorikával kapcsolatban" - hangoztatta a kormányfő szintén az évente megrendezésre kerülő észak-svédországi biztonsági konferencián.

"Éppen ellenkezőleg, az Egyesült Államoknak hálásnak kellene lennie Dániának, amely évek óta nagyon hűséges szövetségese" - tette hozzá.

