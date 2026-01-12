Háború :: 2026. január 12. 15:58 ::

Orosz védelmi tárca: a lvivi repülőgépjavító üzemet semmisítette meg az Oresnyik

Több független forrás által is megerősített információk szerint az orosz fegyveres erők január 9-én éjjel az Oresnyik mobil szárazföldi rakétakomplexummal végrehajtott csapás eredményeként üzemképtelenné tették a Lvivi Állami Repülőgép-javító Üzemet Ukrajnában - közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint ebben az üzemben javították és tartották karban az ukrán fegyveres erők repülőgépeit, beleértve a nyugati országok által átadott F-16-os és MiG-29-es repülőgépeket is. A közlemény szerint a létesítményben nagy és közepes hatótávolságú támadó drónokat is gyártottak, amelyeket orosz polgári célpontok ellen vetettek be Oroszország mélységi területein.

"Az Oresnyik mobil szárazföldi rakétarendszerrel eltalálták a gyártócsarnokokat, a késztermékek (drónok) raktárhelyiségeit, valamint a gyár repülőterének infrastruktúráját" - állt a közleményben.

"Ezenkívül az Iszkander műveleti-harcászati rakétarendszer és a Kalibr tengeri indítású szárnyas rakéták bevetésével végrehajtott tömeges támadás során Kijevben megsemmisült két olyan vállalat gyártókapacitása, amely pilóta nélküli, támadó repülőszerkezetek összeszerelésével foglalkozott Oroszország területén végrehajtandó támadásokhoz, valamint az energiaipari infrastruktúra létesítményei, amelyek a hadsereg működését biztosítják" - tette hozzá a moszkvai katonai tárca.

Az Oresnyik hiperszonikus rakétát idén januárban második alkalommal használta támadásra az orosz hadsereg. Vlagyimir Putyin orosz elnök 2024. november 21-én tett bejelentést az új fegyverrendszer első bevetéséről. A célpont akkor a kelet-ukrajnai Dnyipro város Juzsmas rakétagyártó hadiipari üzeme volt.

(MTI)