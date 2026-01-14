Volodimir Zelenszkij szükségállapotot hirdetett az energiaszektorban, miután az orosz támadások miatt Kijevben százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül a fagyos hidegben - írja a Kyiv Independent nyomán a Portfólió.
Áramszünet Kijevben 2026. január 10-én (fotó: Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images)
Zelenszkij bejelentette, hogy a fővárosban éjjel-nappal működő munkacsoportot hoznak létre a válságkezelés összehangolására. A kezdeményezést a nemrég kinevezett energiaügyi miniszter, Denisz Smihal irányítja.
- Az orosz csapások és a romló időjárási körülmények következményei súlyosak - írta az elnök a közösségi médiában.
A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026
The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… pic.twitter.com/l85R3I6c6A
Mint közölte, a kijevi kormány fokozza az együttműködést partnereivel, hogy létfontosságú energetikai berendezéseket szerezzenek be, növeljék az áramimportot, és további támogatást biztosítsanak. A szükségállapot idejére "maximálisan" egyszerűsítik a tartalék generátorok hálózatra kötésének szabályozását is.
Zelenszkij elrendelte az éjféli kijárási tilalom – amely a háború kezdete óta van érvényben – felülvizsgálatát is. A cél, hogy a lakosok a nap bármely szakában elérhessék a Kijev-szerte felállított, úgynevezett "legyőzhetetlenségi pontokat", melyek áramot és fűtést biztosítanak. A fővárosban további pontok létesítését helyezte kilátásba.
Oroszország az elmúlt napokban szüntelenül támadta Kijevet és Ukrajna más részeit. Tegnap az ukrán főváros mintegy 70 százaléka maradt áram nélkül. A javítási munkálatokat nehezíti a dermesztő hideg, és fogytán vannak a tartalék berendezések is.
- A javítócsapatok, az energiavállalatok, a közüzemi szolgáltatók és az állami katasztrófavédelem éjjel-nappal dolgozik az áram- és fűtésellátás helyreállításán. Számos kérdés sürgős megoldást igényel - fogalmazott Zelenszkij.