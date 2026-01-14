Háború :: 2026. január 14. 21:44 ::

Százezrek áram, fűtés és víz nélkül Kijevben - Zelenszkij szükségállapotot hirdetett

Volodimir Zelenszkij szükségállapotot hirdetett az energiaszektorban, miután az orosz támadások miatt Kijevben százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül a fagyos hidegben - írja a Kyiv Independent nyomán a Portfólió.



Áramszünet Kijevben 2026. január 10-én (fotó: Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images)

Zelenszkij bejelentette, hogy a fővárosban éjjel-nappal működő munkacsoportot hoznak létre a válságkezelés összehangolására. A kezdeményezést a nemrég kinevezett energiaügyi miniszter, Denisz Smihal irányítja.

- Az orosz csapások és a romló időjárási körülmények következményei súlyosak - írta az elnök a közösségi médiában.





The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv.The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… pic.twitter.com/l85R3I6c6A January 14, 2026

Mint közölte, a kijevi kormány fokozza az együttműködést partnereivel, hogy létfontosságú energetikai berendezéseket szerezzenek be, növeljék az áramimportot, és további támogatást biztosítsanak. A szükségállapot idejére "maximálisan" egyszerűsítik a tartalék generátorok hálózatra kötésének szabályozását is.

Zelenszkij elrendelte az éjféli kijárási tilalom – amely a háború kezdete óta van érvényben – felülvizsgálatát is. A cél, hogy a lakosok a nap bármely szakában elérhessék a Kijev-szerte felállított, úgynevezett "legyőzhetetlenségi pontokat", melyek áramot és fűtést biztosítanak. A fővárosban további pontok létesítését helyezte kilátásba.

Oroszország az elmúlt napokban szüntelenül támadta Kijevet és Ukrajna más részeit. Tegnap az ukrán főváros mintegy 70 százaléka maradt áram nélkül. A javítási munkálatokat nehezíti a dermesztő hideg, és fogytán vannak a tartalék berendezések is.

- A javítócsapatok, az energiavállalatok, a közüzemi szolgáltatók és az állami katasztrófavédelem éjjel-nappal dolgozik az áram- és fűtésellátás helyreállításán. Számos kérdés sürgős megoldást igényel - fogalmazott Zelenszkij.