Az Egyesült Államok elnöke a Reutersnek adott interjút, amelyben érdekes meglátásokat osztott meg az orosz-ukrán béketárgyalások jelenlegi helyzetéről.
Szerdán az Ovális Irodában adott exkluzív interjút az elnök. Arról beszélt, hogy valójában Ukrajna – és nem Oroszország – akadályozza a potenciális békemegállapodást Kijev és Moszkva között. Ez a kijelentés teljes mértékig az ellentéte annak, amit Volodimir Zelenszkij európai szövetségesei mondanak. Szerintük Vlagyimir Putyin orosz elnököt nem fűzi különösebb érdek a háború lezárásához, ezért a béketárgyalások is inkább csak az időhúzást szolgálják. Trump ezzel szemben azt állította, hogy Putyin készen áll a közel négy éve tartó háború lezárására, valójában éppen Zelenszkij ódzkodik ettől.
Trump to Reuters:— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) January 15, 2026
"I think Putin's ready to make a deal. I think Ukraine is less ready to make a deal."
Asked why U.S.-led negotiations had not yet resolved Europe's largest land conflict since World War Two, Trump responded: "Zelensky." pic.twitter.com/x2JXvtuUqO
– Azt hiszem, készen áll a megállapodásra. Azt hiszem, Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra – mondta el a helyzetről az amerikai elnök, első mondatában az orosz vezetőre utalva.
A beszélgetésben ennél a pontnál a riporter visszakérdezett, hogy miért nem sikerült megoldani a konfliktust, mire Trump egyértelmű választ adott: „Zelenszkij”.
Trumpot arról is kérdezték, hogy találkozni fog-e a közeljövőben Zelenszkijjel, mire azt válaszolta, hogy „ő ott lesz”. Végül azt is kifejtette, hogy szerinte az ukrajnai elnök azért akadályozza a megbeszéléseket, mert az a meglátása, hogy „nehezen boldogul”.
(Reuters - Portfólió nyomán)