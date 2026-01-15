Háború :: 2026. január 15. 12:00 ::

Reuters: miért nem sikerült megoldani az ukrajnai konfliktust? - Trump: Zelenszkij!

Az Egyesült Államok elnöke a Reutersnek adott interjút, amelyben érdekes meglátásokat osztott meg az orosz-ukrán béketárgyalások jelenlegi helyzetéről.



Fotó: X

Szerdán az Ovális Irodában adott exkluzív interjút az elnök. Arról beszélt, hogy valójában Ukrajna – és nem Oroszország – akadályozza a potenciális békemegállapodást Kijev és Moszkva között. Ez a kijelentés teljes mértékig az ellentéte annak, amit Volodimir Zelenszkij európai szövetségesei mondanak. Szerintük Vlagyimir Putyin orosz elnököt nem fűzi különösebb érdek a háború lezárásához, ezért a béketárgyalások is inkább csak az időhúzást szolgálják. Trump ezzel szemben azt állította, hogy Putyin készen áll a közel négy éve tartó háború lezárására, valójában éppen Zelenszkij ódzkodik ettől.





"I think Putin's ready to make a deal. I think Ukraine is less ready to make a deal."



Asked why U.S.-led negotiations had not yet resolved Europe's largest land conflict since World War Two, Trump responded: "Zelensky." Trump to Reuters:"I think Putin's ready to make a deal. I think Ukraine is less ready to make a deal."Asked why U.S.-led negotiations had not yet resolved Europe's largest land conflict since World War Two, Trump responded: "Zelensky." pic.twitter.com/x2JXvtuUqO January 15, 2026

– Azt hiszem, készen áll a megállapodásra. Azt hiszem, Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra – mondta el a helyzetről az amerikai elnök, első mondatában az orosz vezetőre utalva.

A beszélgetésben ennél a pontnál a riporter visszakérdezett, hogy miért nem sikerült megoldani a konfliktust, mire Trump egyértelmű választ adott: „Zelenszkij”.

Trumpot arról is kérdezték, hogy találkozni fog-e a közeljövőben Zelenszkijjel, mire azt válaszolta, hogy „ő ott lesz”. Végül azt is kifejtette, hogy szerinte az ukrajnai elnök azért akadályozza a megbeszéléseket, mert az a meglátása, hogy „nehezen boldogul”.