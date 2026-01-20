Háború :: 2026. január 20. 18:36 ::

Ukrán szaktárca: visszacsatlakoztatták a külső áramellátáshoz a csernobili atomerőművet

Ismét van külső áramellátása a csernobili atomerőműnek, a szakembereknek sikerült újracsatlakoztatniuk az ukrán energiarendszerhez - közölte kedd délután az ukrán energetikai minisztérium.

A tárca közleménye szerint az erőmű minden objektuma - beleértve az 1986-ban felrobbant reaktor fölé emelt új, biztonságos szarkofágot és a kiégett nukleáris üzemanyag-tárolókat - szabályosan kapják az áramot az ukrán energiarendszerből. Hozzátették, hogy az ipari területen és a tiltott zónában a hattérsugárzás szintje nem haladja meg a megengedett mértéket. "Az erőmű rendelkezik a szükséges üzemanyagkészlettel és működő tartalék áramforrásokkal a lehetséges újabb támadások esetére" - hangsúlyozta a minisztérium.

Korábban írtuk: NAÜ: az orosz csapások miatt megszűnt a csernobili atomerőmű külső energiaellátása

A csernobili atomerőmű teljesen elvesztette a külső áramellátást az Ukrajnát ért keddi masszív orosz rakéta- és dróntámadás következtében - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség.

"Reggel a nagyszabású katonai tevékenység következtében több ukrán elektromos alállomás megrongálódott, amelyek létfontosságúak a nukleáris biztonság szempontjából" - írta a NAÜ az X-en tett bejegyzésében. A szervezet hozzátette, hogy nemcsak az 1986-os reaktorrobanás óta nem működő csernobili nukleáris létesítmény áramellátását biztosító vezetékek, hanem más atomerőművek is érintettek voltak a mostani orosz támadás során.

Oroszország kedden kora reggel újabb nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen. Volodimir Zelenszkij elnök közlése szerint az orosz hadsereg jelentős mennyiségű ballisztikus rakétát és robotrepülőgépet, valamint több mint 300 támadó drónt vetett be. Kiemelte, hogy a legnehezebb helyzet jelenleg Kijevben van, ahol számos lakóépület fűtés nélkül maradt.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter határozott reagálásra szólította fel a NAÜ-t az ukrán energetikai infrastruktúra elleni szándékos orosz támadásokra. Úgy fogalmazott: Moszkva célja, hogy az áramkimaradással veszélyeztesse a nukleáris létesítmények biztonságát. "Bár az orosz tisztségviselők az áramvezetékek fontosságáról beszélnek, erőik szándékosan támadják az alállomásokat, közvetlenül veszélyeztetve a nukleáris biztonságot, figyelmen kívül hagyva a NAÜ ismételt figyelmeztetéseit. Ennek semmi köze nincs a békés atomhoz. Ez a nukleáris kockázat kényszerítő eszközként való felhasználása" - írta Szibiha az X-en.

A miniszter kiemelte, hogy Oroszország meggondolatlan támadásai veszélyeztetik a nukleáris biztonságot. "Ukrajna fokozza együttműködését a NAÜ-vel. Arra szólítjuk fel a NAÜ vezetését, hogy határozottan reagáljon, azonnal hívja össze az igazgatótanács ülését, és döntse el, maradhat-e Oroszország a tanácsban" - közölte. Hozzátette, hogy Ukrajna álláspontja szerint "egy olyan terrorista államnak, amely szándékosan kockáztatja a nukleáris biztonságot, nincs helye ott".

(MTI nyomán)