Háború :: 2026. január 23. 15:18 ::

Az EU több száz aggregátorral segíti az áram nélkül maradt ukránokat

Az Európai Unió 447 aggregátort juttat az orosz dróntámadások miatt áram nélkül maradt ukrajnai lakosság megsegítésére - tájékoztatott az Európai Bizottság pénteken.

A brüsszeli közlemény szerint mintegy egymillió ukrán van áram nélkül a mínusz 20 Celsius-fokos hidegben áramellátás, víz és fűtés nélkül azt követően, hogy ország energetikai infrastruktúrára mért orosz dróncsapások után.

Az uniós támogatás célja, hogy helyreállítsa a kórházak, menhelyek és kritikus szolgáltatások áramellátását. A generátorok összértéke 3,7 millió eurót tesz ki.

A veszélyhelyzet-reagálási tartalékot kezelő EU-program, az úgynevezett rescEU keretében Lengyelországban elhelyezett stratégiai tartalékaiból szállított aggregátorokat az ukrán területfejlesztéséért felelős minisztérium osztja szét az ukrán vöröskereszttel együttműködve a leginkább érintett közösségekben - tájékoztattak.

A pénteken bejelentett támogatás a sürgős szükségletek kielégítésére szolgál, és az ukrán energetikai ellenálló képességhez nyújtott folyamatos uniós támogatásra épül - írták. A háború kezdete óta az EU mintegy 10 ezer aggregátort küldött Ukrajnába a polgári védelmi mechanizmus (UCPM) keretében. Közölték továbbá, hogy az Európai Bizottság a tél beállta előtt befejezte egy Litvánia által adományozott hőerőmű áthelyezését is Ukrajnába, hogy helyreállítsa az ukrán hálózat kapacitását. Ez - mint kiemelték - a mechanizmus történetének legnagyobb koordinált logisztikai művelete volt.

"Az Európai Bizottság határozottan elítéli Oroszországnak az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásait és az általa okozott humanitárius károkat. Az EU nem fogja hagyni, hogy Oroszország Ukrajnát behódolásra kényszerítse, és továbbra is segíteni fogja az ukránokat, hogy átvészeljék a telet" - fogalmaztak.

Emlékeztettek: a brüsszeli testület több mint 1,2 milliárd eurót különített el humanitárius segélyre ukrajnai civilek védelme érdekében. A háború 2022. február 24-i kezdete óta több mint 160 ezer tonna segélyt szállított a polgári védelmi mechanizmuson keresztül a megtámadott országba. Ez a támogatás szilárd tüzelőanyagokat, fűtőberendezéseket, generátorokat és vészhelyzeti fűtőpontokat foglal magában.

A humanitárius segélyen felül az EU legalább 3 milliárd eurót juttatott Ukrajnának az energiabiztonság fenntartására. Az idei tél előtt az Európai Bizottság 927 millió eurót mozgósított gázvásárlásra Ukrajnában - tették hozzá.

(MTI)