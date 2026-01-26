Háború :: 2026. január 26. 22:01 ::

Megtalálták az utolsó zsidó holttestet a Gázai övezetben

Az izraeli hadsereg bejelentette hétfőn, hogy katonái megtalálták a Gázai övezetben, és Izraelbe szállították az utolsó holttestet is, amely a Hamász valamely túszáé volt.

Ran Guili 24 éves rendőr törzsőrmestert a 2023. október 7-i támadás végén a Hamász emberei már holtan vitték magukkal a Gázai övezetbe, miután tűzpárbajban megölték Alumim kibucnál.

Holttestét hosszú kutatóakció eredményeként találták meg a katonák egy tömegsírban, amelyben zömmel palesztinok voltak elföldelve. Ehhez mintegy kétszázötven holttestet kellett megvizsgálniuk. Azonosítását egy tel-avivi igazságügyi orvosszakértői intézetben végezték el.

"Rani Izrael utolsóként hazatérő hőse. Ez hatalmas eredmény" - mondta Benjámin Netanjahu miniszterelnök a hírre reagálva.

Guili október 7-én reggel éppen műtétre várt otthonában, Meitar településen, mert motorbalesetben eltört a válla. A Hamász támadásáról értesülvén sérülése ellenére sietve csatlakozott egységéhez, felvette a harcot, és megmentette több tucat fiatal életét a Nova zenei fesztiválon, mielőtt halálos sebet kapott.

"A széles vállú, sugárzó mosolyú, jószívű Ran igaz barát volt, mindenki szerette" - írta róla a túszok családtagjainak szervezete. Becalel Szmotrics pénzügyminiszter, Jair Lapid, az ellenzék vezetője, valamint Gadi Eisenkot és más politikai vezetők is üdvözölték a holttest hazahozatalát.

(MTI nyomán)