FT: Ukrajna akkor kaphatja meg az amerikai biztonsági garanciákat, ha kivonul a Donbaszból

Az Egyesült Államok hajlandó megadni az ukránoknak a kért biztonsági garanciákat, ha elfogadja a békeegyezményt. Ehhez azonban Kijevnek engednie kell, például le kellene mondania a Donbaszról – írja több forrásra hivatkozva a Financial Times. Putyin a háború egyik fő indokának nevezte a Donbasz megszerzését az ottani orosz lakosságra hivatkozva. A terület nagy része orosz kézen van, de az ukránok még kulcsfontosságú pontokat ellenőriznek.

Map of the Donbas region Putin proposed Ukraine should cede in exchange for ending the fighting

Washington jelezte, hogy több fegyvert nyújthat Ukrajnának békeidőben a hadseregének megerősítésére, ha Kijev beleegyezik abba, hogy kivonja csapatait a keleti régió általa ellenőrzött részeiből.

Volodimir Zelenszkij a litvániai Vilniusban vasárnap azt mondta, 100 százalékban készen van az az amerikai dokumentum, amely biztonsági garanciákat nyújtana Ukrajnának, már csak arra várnak, hogy a megfelelő helyen és időben aláírhassák azt. Hogy pontosan mik ezek a garanciák, arról nem tudni semmi konkrétumot.

A tárgyalások előtt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egyértelművé tette: Oroszország nem tett le arról a követeléséről, hogy Ukrajna mondjon le a teljes Donbaszról, vagyis a Donyecki és a Luhanszki területről. Zelenszkij korábban kizárta, hogy Ukrajna olyan területekről mondjon le, amiket Oroszország katonailag nem tudott elfoglalni.