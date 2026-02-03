Háború :: 2026. február 3. 12:58 ::

Rutte figyelmeztette az ukrán parlamentet, hogy a békeszerződés megkötése nehéz döntéseket igényel

Kijevben kezdett tárgyalást kedden Mark Rutte, a NATO főtitkára, aki találkozott Volodimir Zelenszkij elnökkel is.

A két politikus gyertyákat helyezett el Kijev központi terén, egy rögtönzött emlékmű előtt, amely az orosz támadás kezdete óta elesett ukrán katonáknak állít emléket - derült ki a Zelenszkij által a közösségi médiában közzétett videóból.

Rutte később az ukrán parlamentben a képviselők előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború befejezését célzó békeszerződés megkötése nehéz döntéseket igényel majd. Elmondta, hogy az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés, a PURL fegyverbeszerzési program az ukrán légvédelmi rakéták 90 százalékát biztosítja.

Korábban Zelenszkij az országot ért egyre súlyosabb orosz támadásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára most a légvédelem megerősítése a prioritás, elsősorban a rendszerekhez szükséges rakéták biztosítása. Szavai szerint szükség van a partnerek további hozzájárulására az PURL-hoz, valamint az európai raktárkészletekből érkező támogatásra és az Egyesült Államokkal kötött megállapodások gyorsabb végrehajtására.

(MTI nyomán)