Hadiüzemekre és energetikai létesítményekre mért csapásokról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Tömeges csapást mért ukrán hadiipari vállalatokra, az energetikai infrastruktúra hadicélokra használt létesítményeire, valamint katonai repülőterekre csütörtökre virradóra az orosz hadsereg - közölte a moszkvai védelmi minisztérium.

A nagy hatótávolságú, földi és légi indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadást a tárca válasznak minősítette az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán "terrortámadásokra".

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1115 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú drónok tárolásának több helyszínét, valamint lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, egy harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 136 repülőgép típusú drónt.

A felek között csütörtökön újabb hadihalottcsere történt. Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadó közölte, hogy Ukrajnának ezer, Oroszországnak pedig 35 elesett katona holttestét adták át.

Az előző csere január 29-én volt, Moszkva akkor is ezer elesett ukrán katonát adott ki Kijevnek 26 orosz katona holttestéért cserébe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter decemberben azt közölte, hogy Oroszország a kétoldalú megállapodás keretében összesen több mint 11 ezer elesett katona holttestét adta át Ukrajnának.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy Szentpéterváron megakadályozott egy tervezett terrortámadást a védelmi minisztérium egy magas rangú tisztje ellen, amelyet két orosz állampolgár az ukrán titkosszolgálatok megbízásából készített elő. A gyanúsítottak a a Telegramon leveleztek feletteseikkel, akik utasítására pokolgépet helyeztek el a célszemély autója alatt. A robbanószerkezetet az FSZB munkatársai hatástalanították.

A szolgálat Zaporizzsja régióban őrizetbe vett egy 32 éves orosz állampolgárt, aki az ukrán titkosszolgálatoknak információkat szolgáltatott ki az orosz fegyveres erők és haditechnika elhelyezkedéséről. A férfi a Signal üzenetküldő alkalmazás segítségével tartotta a kapcsolatot az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) képviselőjével.

(MTI)