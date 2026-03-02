Háború :: 2026. március 2. 13:45 ::

Moszkva csak sajnálkozik, miközben szétbombázzák a szövetségesét

Oroszország állandó kapcsolatban áll Iránnal és a közel-keleti konfliktus által érintett többi féllel - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője.

"Folyamatos kapcsolatban állunk Irán vezetésével, és megvitatjuk az ország körüli helyzetet. Ugyanakkor folytatjuk a kommunikációt a konfliktus által érintett országok vezetésével is, beleértve a Perzsa-öböl államait is" - mondta.

Peszkov szerint Kremlnek nincs mit hozzátennie az orosz külügyminisztérium által Irán ügyében kifejtett állásponthoz.

A Kreml szóvivője közölte, hogy Oroszország elemzi az amerikai-iráni tárgyalások eredményeit, és levonja belőlük a megfelelő következtetéseket. "De folytatjuk azt a munkát, amely az érdekünkben áll" - tette hozzá.

A Kreml sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokon elért deklarált előrelépés ellenére "a helyzet közvetlen agresszióig degradálódott". Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a BRICS-együttműködés nem ír elő kölcsönös segítségnyújtást fegyveres agresszió esetén, mert más jellegű szervezet, és hogy Oroszország egyelőre nem lépett kapcsolatba BRICS-partnereivel az iráni helyzet miatt.

Ukrajnára kitérve megismételte, hogy Oroszország számára a konfliktus politikai-diplomáciai rendezése a preferált megoldás. A rendezési tárgyalásokkal kapcsolatban nem bocsátkozott részletekbe, csak "a fő kérdés, nevezetesen a területi kérdés mellett, a biztonsági garanciák kérdése is napirenden szerepel a tárgyalásokon".

"Továbbra is nagyra értékeljük az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseit, de elsősorban csak magunkban bízunk meg, és kiállunk az érdekeink mellett" - mondta.

Kijelentette, hogy az orosz-amerikai gazdasági tárgyalások folytatódnak.

(MTI)