Publicisztika, Háború :: 2026. március 2. 12:52 ::

A Moszkva-Teherán tengely a szemünk előtt esik szét

Iráni források megerősítették, hogy Irán valóban segítséget kért Oroszországtól a „Kölcsönös segítség a szuverenitást fenyegető veszély esetén” bilaterális megállapodás klauzuláira hivatkozva, Moszkva azonban átlátszó jogi manőverekhez folyamodott. Mivel az amerikai és izraeli csapások „célzott műveletek a terrorista infrastruktúra ellen” címszó alatt zajlanak, nem pedig teljes körű invázióként, a Kreml úgy értelmezi, hogy ez olyan eset, amely nem tartozik a kollektív védelem rendelkezései alá. Pedig állítólag Irán csak azt kérte, hogy az oroszok aktiválják az Sz–400-as légvédelmi, valamint a Kraszuka/Leer–33 elektronikai hadviselési rendszereket az orosz bázisokon Szíriában (Hmejmim és Tartúsz), hogy megvakítsák az izraeli repülőgépeket.



Azért vannak a jó barátok... (képmontázs forrása: Getty Images)

Oroszország azonban nemcsak megtagadta ezt az iráni kérést, hanem egyes jelentések szerint még a bázisain lévő transzpondereket és aktív radarrendszereket is kikapcsolta az izraeli rakéták repülése alatt, hogy elkerülje a véletlen belekeveredést, és bármilyen ürügyet teremtsen a konfliktusba való belépésre. A Kreml elutasítását hallották Phenjanban, Pekingben és az egész globális Dél területén. Oroszország bebizonyította, hogy csak egy „jó időjárású szövetséges”. Az iráni elit – különösen a pragmatikus szárny – most nyíltan azt mondja, hogy az Oroszországra tett stratégiai fogadás hiba volt, és nemzeti katasztrófához vezetett.

A Moszkva–Teherán tengely nem azért „robbant szét”, mert Oroszország hirtelen elvi alapra helyezkedett, vagy nagylelkűvé vált volna. Valójában kemény számítások terhe alatt roskadozik: le van kötve Ukrajnában, gazdaságát szankciók és a háborúra való összpontosítás sújtja, és nincs meg a tartalék kapacitása vagy ösztönzése arra, hogy egy lefejezett, tehát csökkent értékű iráni rezsimet támogasson.

Hámenei alatt Irán 2022 vége óta több ezer Sahed–136 drónt és alkatrészt szállított Oroszországnak az ukrajnai háborúhoz. Oroszország ezt néhány Szu–35-ös vadászgépre vonatkozó megbeszéléssel és – szigorúan polgári célú – nukleáris együttműködéssel viszonozta, de soha nem szállított jelentős légvédelmi rendszereket az iráni terület védelmére. Amikor a legutóbbi amerikai–izraeli támadások lecsaptak Hámenei rezidenciájára, a nukleáris létesítmények (Natanz, Fordo, Iszfahán) maradványaira, rakétagyárakra és az Iráni Forradalmi Gárda támaszpontjaira, Moszkva elítéléseket mennydörgött és részvétet nyilvánított, de semmilyen operatív támogatást nem nyújtott. Ez nem szövetségi szolidaritás; ez önmegóvás.

Oroszország saját felmorzsolódása Ukrajnában, az ukrán terület 20 százalékának kínkeserves ellenőrzése, lassú fokozatos előrenyomulása hatalmas költségek mellett kimeríti hadiiparát, emberi erőforrásait és költségvetését. A GDP-je tavaly csak körülbelül egy százalékkal nőtt a teljes háborús mozgósítás ellenére. Az árnyékflotta olajeladásai és a kínai kettős felhasználású alkatrészek tartják fenn, de nem elegendőek egy második front nyitására vagy Irán jelentős utánpótlására. Teherán könyörgései válasz nélkül maradtak ugyanazért az okért, amiért az észak-koreai katonák és az iráni drónok csak egy irányba áramlanak: Oroszország elveszi, amire szüksége van, és csak annyit ad vissza, ami neki kevésbe kerül.

A CRINK-hálózat (Kína–Oroszország–Irán–Észak-Korea) mindig is tranzakciós patrónusi kapcsolat volt, nem kölcsönös védelmi szerződés. Kína vezető partnerként a gépberendezések, a mikroelektronika és az alkatrészek 70–80 százalékát biztosítja az orosz gyárak működéséhez, miközben Irántól olcsó kőolajat vásárol, és mindkét országot diplomáciailag védi. Ugyanakkor viszont óvakodik attól, hogy közvetlen konfrontációba kerüljön az USA-val bármelyik hadszíntéren. Az eredmény látható: Irán proxy hálózata (Hamász, Hezbollah, húszik) folyamatos csapásoktól szenved, Oroszország előrenyomulása lassú, de végtelen háború esetén nem tartható fenn kínai életmentő támogatás nélkül, és most Teheránban vezetői vákuum keletkezett.

Úgy tűnik, hogy Jugoszlávia, Irak, Líbia, Szíria, Örményország és Venezuela után Oroszország most egy újabb „szövetségesét” árulja el, és rövidesen Kubára is sor kerülhet.