2026. március 2. 14:27

Támadás ért egy szaúdi kőolajfinomítót

Két drón támadást intézett az Aramco állami olajvállalat Szaúd-Arábiában működő egyik kőolajfinomítója ellen az ország keleti részén fekvő Rász Tanúrában - közölte a rijádi védelmi minisztérium.

A támadásnak nem voltak áldozatai. A támadó drónokat megsemmisítették. A földre hulló roncsok miatt tűz ütött ki - tájékoztatott a szaúdi védelmi tárca. A roncsok egy része lakóépületekre hullott.

A rijádi energiaügyi minisztérium arról számolt be, hogy a támadás miatt a létesítmény egy részét lezárták, de a kőolajkitermelés és -feldolgozás a rijádi kormány szerint zavartalanul folyik.

Maga az Aramco egyelőre nem adott tájékoztatást a történtekről. A Rász Tanúra-i kőolajfinomító napi 550 ezer hordós kapacitásával az egyik legnagyobb finomító.

(MTI)